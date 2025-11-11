Cómo ver el partido de la NBA entre Sacramento Kings y Denver Nuggets: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Denver Nuggets (7-2) llegan a Sacramento con una racha de cuatro victorias, buscando mantener el impulso cuando se enfrenten a los Sacramento Kings (3-7) el martes por la noche en el Golden 1 Center. El partido comenzará a las 11 pm ET en NBC/Peacock.

Sacramento acaba de dar la bienvenida a Domantas Sabonis, quien se había perdido dos partidos debido a una lesión en las costillas, pero su regreso no provocó el impulso que los Kings esperaban. En cambio, fueron barridos en su propia cancha, sufriendo una derrota de 144–117 ante un equipo de Minnesota en plena forma. Esa derrota deja a los Kings con un récord de 3-7 en la temporada y en el quinto lugar de la División del Pacífico. En pocas palabras: están buscando estabilidad, ritmo y urgencia defensiva, todo lo cual ha escaseado.

Denver, por otro lado, se mostró como un equipo que vuelve a entrar en forma de campeonato. En la Noche de Apreciación Militar en el Ball Arena, los Nuggets se alimentaron de la energía del edificio y controlaron el ritmo en una convincente victoria por 117–100 sobre Indiana. Ahora con 7-2 y manteniendo el segundo lugar en la División del Noroeste, Denver está volviendo a imponer su ritmo, precisión y esa calma implacable por la que son conocidos.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Sacramento Kings y Denver Nuggets, además de mucho más.

Sacramento Kings vs Denver Nuggets: Fecha y hora de inicio

Los Kings se enfrentarán a los Nuggets en un emocionante partido de la NBA el martes 11 de noviembre de 2025, a las 11:00 pm ET o 8:00 pm PT en el Golden 1 Center en Sacramento, California.

Fecha Martes, 11 de noviembre de 2025 Hora de Inicio 11:00 pm ET o 8:00 pm PT Estadio Golden 1 Center Ubicación Sacramento, California

Cómo ver Sacramento Kings vs Denver Nuggets en TV y en línea

Los aficionados en Estados Unidos pueden disfrutar de toda la acción entre los Kings y los Nuggets en vivo por Peacock, NBC, y Fubo.

Transmitiendo el juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Sacramento Kings vs Denver Nuggets noticias del equipo & intérpretes clave

Noticias del equipo Sacramento Kings

Zach LaVine hizo todo lo posible para mantener a flote a Sacramento, anotando 26 puntos, mientras que DeMar DeRozan aportó 22 por su cuenta. En su regreso a la alineación, Domantas Sabonis lució afilado con un sólido doble-doble de 20 puntos y 13 rebotes, pero aún así no fue suficiente. La ofensiva de Minnesota llegó en oleadas, y los Kings simplemente no pudieron detener la inundación. Los titulares de los Timberwolves combinaron 93 puntos, y el banquillo agregó otros 51, abrumando a Sacramento con longitud, físico y presión en el aro. Los Kings fueron superados físicamente y superados en maniobras toda la noche.

Sacramento está promediando 115.3 puntos por juego esta temporada, acertando tiros a un respetable 47.6%. Pero las grietas se muestran rápidamente: están cerca del fondo de la liga en rebotes con solo 40.0 por juego, y los números defensivos tampoco son bonitos. Los Kings están luchando para generar paradas, posicionándose hacia el fondo tanto en robos como en bloqueos, y esto les está costando al final de los juegos. Y para empeorar las cosas, ahora han perdido cinco enfrentamientos consecutivos contra Denver. La historia no está precisamente de su lado al entrar en este juego.

Noticias del equipo Denver Nuggets

Nikola Jokic continúa operando en una dimensión diferente. El actual maestro registró su sexto triple-doble en nueve juegos, explotando con 32 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias. Tim Hardaway Jr. salió del banquillo con 17 puntos cruciales, dando a Denver una segunda ola de anotación que Indiana no pudo absorber. Los Nuggets no solo superaron en tiros y rebotes a los Pacers, sino que dominaron el interior con 72 puntos en la pintura y compartieron la pelota maravillosamente, terminando con 32 asistencias en la noche.

Denver actualmente cuenta con la ofensiva más peligrosa de la liga, anotando unos impresionantes 124.2 puntos por juego mientras dispara más del 50% desde el campo. También están entre los cinco primeros en rebotes y lideran la NBA en asistencias. Este es un equipo que se mueve con propósito, castiga errores y juega al ritmo de Jokic como una orquesta que responde a su director.

Récord de enfrentamientos entre Sacramento Kings y Denver Nuggets