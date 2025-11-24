Cómo ver el partido de la NBA entre Phoenix Suns y Houston Rockets: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Phoenix Suns están listos para recibir a los Houston Rockets para comenzar el crucial juego de la NBA el 24 de noviembre de 2025, a las 9:30 pm ET/6:30 pm PT.

Esta temporada, los Houston Rockets lideran la liga en anotación y rebotes, con un promedio de 122.9 puntos y 49.6 rebotes por partido, mientras que los Phoenix Suns promedian 118.5 puntos y 43.6 rebotes.

Sin embargo, los Rockets promedian 25.3 asistencias y 9.2 robos por juego, mientras que los Suns promedian 26.8 asistencias y 10.7 robos. Houston tiene 4.9 bloqueos por juego en comparación con los 4.5 de Phoenix.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NBA entre Phoenix Suns y Houston Rockets, además de mucho más.

Phoenix Suns vs Houston Rockets: Fecha y hora de inicio

Los Phoenix Suns se enfrentarán a los Houston Rockets en un épico juego de la NBA el 24 de noviembre de 2025, a las 9:30 pm ET/6:30 pm PT en el Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona.

Fecha 24 de noviembre de 2025 Hora del partido 9:30 pm ET/6:30 pm PT Estadio Mortgage Matchup Center Ubicación Phoenix, Arizona

Cómo ver Phoenix Suns vs Houston Rockets en TV y transmitir en línea

Los aficionados en los EE.UU. pueden ver toda la acción entre los Phoenix Suns y los Houston Rockets en vivo en:

Servicio de streaming: Peacock

Transmitiendo el juego con una VPN

Noticias del equipo Phoenix Suns

Devin Booker tiene un porcentaje de tiros del 47.2% y un 88.0% desde la línea de tiros libres, con un promedio de 26.9 puntos por partido.

Mark Williams promedia 8.4 rebotes por partido, 5.4 defensivos y 3.0 ofensivos.

Lesiones de Phoenix Suns

Jugador Lesión Estado de la lesión SG, Grayson Allen Lesión en el cuádriceps Fuera SG, Jalen Green: fuera (isquiotibiales). Lesión en los isquiotibiales Fuera

Noticias del equipo Houston Rockets

Alperen Sengun promedia 10.0 rebotes por partido, con 7.0 en defensa y 3.0 en ofensiva.

Amen Thompson tiene un porcentaje de tiros del 47.5% y promedia 17.2 puntos, 5.0 asistencias y 6.4 rebotes por partido.

Lesiones de Houston Rockets

Jugador Lesión Estado de la lesión PF, Kevin Durant Personal Fuera PF, Dorian Finney-Smith Lesión de tobillo Fuera

Récord de enfrentamientos directos entre Phoenix Suns y Houston Rockets

Los Houston Rockets tienen una ventaja clara sobre los Phoenix Suns basándose en sus cinco encuentros previos, ganando cuatro de ellos. Houston ha demostrado su capacidad para anotar muchos puntos contra los Suns, como lo evidencia una contundente victoria de 148-109 y múltiples otras victorias en las que controló el ritmo, incluyendo 119-111 y 118-109.

Phoenix ganó por un estrecho margen de 110-105, demostrando que pueden competir con los Rockets una vez que su defensa se vuelve más formidable. Sin embargo, con el constante éxito ofensivo de Houston en este juego, los Suns probablemente necesitarán mejorar en ambos extremos para ser competitivos. Los Rockets pueden recuperar el control del juego si mantienen su impresionante racha anotadora.