Cómo ver el partido de la NBA entre Orlando Magic y Golden State Warriors: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El Orlando Magic recibirá a los Golden State Warriors para abrir el muy esperado partido de la NBA el 18 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT.

El Magic tiene un récord de 4-3 en casa y ocupa el sexto lugar en la Conferencia Este con 17.4 puntos de contraataque por juego, liderado por los 4.4 de Franz Wagner. Los Warriors, por otro lado, tienen un récord de 4-6 fuera de casa y lideran la Conferencia Oeste en puntos anotados en la pintura con un promedio de solo 39.7 puntos por juego.

El porcentaje de tiros de campo de Orlando es del 46.8%, ligeramente inferior al promedio de 47.4% de Golden State. Los Warriors, por su parte, promedian 16.5 triples por partido, 5.2 más que los típicos 11.3 triples del Magic.

Orlando Magic vs Golden State Warriors: Fecha y hora de inicio

El Orlando Magic se enfrentará a los Golden State Warriors en un épico juego de la NBA el 18 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT en el Kia Center en Orlando, Florida.

Fecha 18 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET/4:00 pm PT Estadio Kia Center Ubicación Orlando, Florida

Noticias del equipo Orlando Magic

Franz Wagner está lanzando un 46.1% desde el campo y un 82.9% desde la línea de tiros libres mientras promedia 23.1 puntos por partido.

Desmond Bane está promediando 4.4 asistencias y 2.4 pérdidas de balón en 32.5 minutos por partido.

Goga Bitadze contribuye con 1.29 bloqueos por partido a la defensa.

Lesiones de Orlando Magic

Jugador Lesión Estado de la lesión PF, Paolo Banchero Lesión en la ingle Día a día C, Moritz Wagner Lesión en la rodilla Día a día

Noticias del equipo Golden State Warriors

Stephen Curry está lanzando con un 45.8% desde el campo y un increíble 93.3% desde la línea de tiros libres mientras promedia 27.4 puntos por partido.

Draymond Green promedia 28.1 minutos por partido, 5.7 asistencias y 3.2 pérdidas de balón.

Jimmy Butler III promedia 19.1 puntos, 5.4 rebotes, 1.6 robos y 4.8 asistencias por partido.

Lesiones de los Golden State Warriors

Jugador Lesión Estado de la lesión Ala-pívot, Jonathan Kuminga Lesión de rodilla Día a día Base, De'Anthony Melton Lesión de rodilla Fuera

Récord de enfrentamientos entre Orlando Magic y Golden State Warriors

Los Warriors han dominado la reciente serie de enfrentamientos directos con los Magic, ganando cuatro de los últimos cinco juegos, incluyendo dos victorias de 121-115 en febrero de 2025 y enero de 2024. Golden State ha encontrado formas de superar a Orlando en situaciones cruciales, como se evidencia en su victoria de 104-99 en febrero de 2025 y una victoria de 101-93 en marzo de 2024.

La única victoria de los Magic durante este tiempo fue en enero de 2023, cuando ganaron 115-101, pero los Warriors han dominado el juego desde entonces con su potente tiro perimetral y su rendimiento al final del juego.

Para terminar con la racha ganadora de los Warriors, los Magic necesitarán fortalecer su defensa y aprovechar las oportunidades de transición, mientras que Golden State podría volver a confiar en su poder ofensivo.