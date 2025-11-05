Cómo ver el partido de la NBA entre New York Knicks y Minnesota Timberwolves: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los New York Knicks buscan mantener su impulso en el Madison Square Garden el miércoles por la noche mientras reciben a los Minnesota Timberwolves. Ambos equipos están con un récord de 4-3 y tratan de construir ritmo temprano en la temporada.

Minnesota abre la doble cartelera de ESPN y llega habiendo ganado tres de sus primeros cuatro partidos fuera de casa. Actualmente ocupan el sexto lugar en la liga en eficiencia ofensiva. El lunes, se alejaron al final y superaron a Brooklyn por 13 en el cuarto para asegurar una victoria de 125-109 como visitantes.

New York ha estado escalando constantemente en el Este. Los Knicks han capturado cuatro series de playoffs en las últimas tres temporadas y continúan su búsqueda para levantar un primer título de la NBA desde 1973. Ocupan el 12º lugar en eficiencia ofensiva y están promediando 116.3 puntos bajo el entrenador de primer año Mike Brown. La victoria del lunes por 119-102 sobre Washington mostró que el movimiento del balón se está convirtiendo en una característica clave. New York registró 32 asistencias en 44 tiros realizados y acertó el 47 por ciento desde el piso.

New York Knicks vs Minnesota Timberwolves: Fecha y hora de inicio

Los Knicks se enfrentarán a los Timberwolves en un emocionante partido de la NBA el miércoles, 5 de noviembre de 2025, a las 7:30 pm ET o 4:30 pm PT en el Madison Square Garden en Nueva York, NY.

Fecha Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:30 pm ET o 4:30 pm PT Estadio Madison Square Garden Ubicación New York City, NY

Cómo ver New York Knicks vs Minnesota Timberwolves en TV y transmitir en vivo online

Los aficionados en los Estados Unidos pueden ver toda la acción entre los New York Knicks y los Minnesota Timberwolves en vivo por ESPN y Fubo.

Noticias del equipo New York Knicks vs Minnesota Timberwolves & principales protagonistas

Noticias del equipo New York Knicks

Karl-Anthony Towns fue el destacado en su última salida, anotando 33 puntos con 12 de 24 en tiros mientras capturaba 13 rebotes. OG Anunoby añadió 16 puntos junto con seis rebotes y cinco robos. Jordan Clarkson contribuyó con 15 puntos en solo 16 minutos desde el banquillo.

Se espera que Mitchell Robinson tenga sus minutos monitorizados debido a una preocupación en la rodilla.

Noticias del equipo Minnesota Timberwolves

Para Minnesota, Donte DiVincenzo anotó 25 puntos con 8 de 17 en tiros y añadió nueve rebotes y cinco asistencias. Jaden McDaniels también estuvo afilado, terminando con 22 puntos en un casi perfecto 9 de 11. Julius Randle entregó un triple-doble con 19 puntos, 11 rebotes y diez asistencias para los Timberwolves.

Anthony Edwards figura como dudoso debido a un problema en el tendón de la corva.

Historial de enfrentamientos New York Knicks vs Minnesota Timberwolves