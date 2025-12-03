Cómo ver el partido de la NBA entre Milwaukee Bucks y Detroit Pistons: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Milwaukee Bucks están listos para recibir a los Detroit Pistons para comenzar el partido de alta tensión de la NBA el 3 de diciembre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT.

Detroit lidera en anotaciones, promediando 118.8 puntos por partido en comparación con los 116 de Milwaukee. Los Pistons también dominan los rebotes con 47 por partido, significativamente por encima de los 39.7 rebotes de los Bucks.

Por otro lado, Detroit registra 26 asistencias por partido, en comparación con las 27.1 de Milwaukee. Detroit promedia 9.9 robos por partido, en comparación con los 8.1 de los Bucks, y 6.1 bloqueos por partido, frente a los 4.3 de Milwaukee.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NBA entre Milwaukee Bucks y Detroit Pistons, además de mucho más.

Milwaukee Bucks vs Detroit Pistons: Fecha y hora de inicio

Los Milwaukee Bucks y los Detroit Pistons se enfrentarán en un emocionante partido de la NBA el 3 de diciembre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin.

Fecha 3 de diciembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET/5:00 pm PT Estadio Fiserv Forum Ubicación Milwaukee, Wisconsin

Cómo ver Milwaukee Bucks vs Detroit Pistons en TV y transmitir en línea

Los fanáticos en EE.UU. pueden ver toda la acción entre los Milwaukee Bucks y los Detroit Pistons en vivo en:

Noticias del equipo Milwaukee Bucks

Cole Anthony lanza un 42.5 por ciento desde el campo y promedia 7.6 puntos, 4.3 asistencias y 2.8 rebotes por partido.

Ryan Rollins tiene 17.7 puntos, 5.8 asistencias y 4.0 rebotes por partido, acertando el 48.1 por ciento de sus tiros.

Kyle Kuzma dispara un 50.2 por ciento desde el campo y promedia 13.0 puntos, 2.3 asistencias y 4.4 rebotes por partido.

Lesiones de Milwaukee Bucks

Jugador L esión E stado de la lesión SG, Gary Harris Lesión de Aquiles Day-to-day SF, Taurean Prince Lesión de cuello Fuera

Noticias del equipo Detroit Pistons

Cade Cunningham promedia 28.2 puntos por partido mientras lanza un 82.0 por ciento desde la línea de tiros libres y un 45.7 por ciento desde el campo.

Jalen Duren domina los tableros con 11.8 rebotes por partido, incluyendo 4.3 rebotes ofensivos y 7.4 defensivos.

Caris LeVert lanza un efectivo 48.1 por ciento desde el campo y contribuye con 9.9 puntos, 2.9 asistencias y 1.6 rebotes por partido.

Lesiones de Detroit Pistons

Jugador Lesión Estado de la lesión SF, Duncan Robinson Lesión de tobillo Día a día SF, Bobi Klintman Lesión de tobillo Día a día

Récord cara a cara entre Milwaukee Bucks y Detroit Pistons

Los últimos cinco partidos cara a cara entre los Milwaukee Bucks y los Detroit Pistons indican que Milwaukee ha dominado la serie, ganando cuatro de los últimos cinco. Derrotaron a Detroit 128-107 el 4 de diciembre de 2024, que fue su victoria más abrumadora. Luego tuvieron una racha exitosa en abril de 2025, ganando partidos consecutivos 125-119 y 140-133. Los Bucks también ganaron otro partido ajustado el 10 de octubre de 2025, 117-111, demostrando su capacidad para manejar finales cerrados.

Sin embargo, los Pistons ganaron fuerza en su encuentro más reciente el 23 de noviembre de 2025, con una victoria dominante de 129-116, mostrando que tienen el poder para romper el dominio de Milwaukee. Basado en esta historia, el próximo juego podría ser muy competitivo, con los Pistons buscando construir sobre su última victoria, mientras que los Bucks buscan restablecer su supremacía.