Cómo ver el partido de la NBA entre Miami Heat y Los Angeles Clippers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Miami Heat recibirán a los LA Clippers para comenzar el emocionante juego de la NBA el 1 de diciembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT.

Los Clippers anotan un promedio de 111.8 puntos por juego, mientras que Miami anota 123.6 puntos. Los Heat también dominaron los rebotes, promediando 46 por juego en comparación con los 40.9 de los Clippers.

Los Clippers proporcionan 23.8 asistencias por juego, en comparación con las 30.1 de Miami. Los Heat promedian 9.2 robos, que es un poco más que los 8.4 de los Clippers, pero LA tiene una ligera ventaja sobre Miami con 4.9 bloqueos por juego, en comparación con los 4.3 de Miami.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de NBA entre Miami Heat y LA Clippers, además de mucho más.

Miami Heat vs LA Clippers: Fecha y hora de inicio

Los Miami Heat se enfrentarán a los LA Clippers en un épico partido de la NBA el 1 de diciembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT en el Kaseya Center en Miami, Florida.

Fecha 1 de diciembre de 2025 Hora de inicio 7:30 pm ET/4:30 pm PT Estadio Kaseya Center Ubicación Miami, Florida

Cómo ver Miami Heat vs LA Clippers en TV y transmitir en línea

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Miami Heat y los LA Clippers en vivo en:

Servicio de streaming: Fubo

Transmitiendo el juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Noticias del equipo Miami Heat

Tyler Herro tiene un porcentaje efectivo de tiro del 54.0 por ciento y un perfecto 100.0 por ciento desde la línea de tiros libres mientras anota 25.7 puntos por partido.

Kel'el Ware promedia 10.7 rebotes por partido, con 3.3 ofensivos y 7.4 defensivos.

Davion Mitchell promedia 7.6 asistencias por partido y solo 1.5 pérdidas de balón durante 30.2 minutos de acción.

Lesiones del Miami Heat

Jugador L esión E stado de la lesión SF, Jaime Jaquez Jr. Lesión en la ingle Day-to-Day

Noticias del equipo LA Clippers

James Harden tiene un porcentaje de tiro del 90.8 por ciento desde la línea de tiros libres y del 43.7 por ciento desde el campo mientras anota 27.7 puntos cada juego.

Ivica Zubac promedia 11.5 rebotes por partido, con 7.9 rebotes defensivos y 3.6 ofensivos.

Kawhi Leonard tiene un porcentaje efectivo de tiro del 51.1 por ciento desde el campo mientras promedia 25.4 puntos, 5.3 rebotes y 2.9 asistencias.

Lesiones de LA Clippers

Jugador Lesión Estado de la lesión SF, Jordan Miller Lesión en el isquiotibial Día a día SG, Bogdan Bogdanovic Lesión en la cadera Día a día

Historial de enfrentamientos entre Miami Heat y LA Clippers

Basado en los cinco encuentros previos entre Miami Heat y LA Clippers, este juego podría ser bastante competitivo porque ambos equipos han demostrado la capacidad de tomar la iniciativa en varios momentos.

Los Clippers han demostrado su capacidad para controlar el ritmo y dominar defensivamente al ganar cuatro de los cinco juegos anteriores, incluidas victorias decisivas como 121-104 el 2 de enero de 2024, y 103-95 el 5 de febrero de 2024. Además, ganaron 109-98 el 14 de enero de 2025, y 119-104 el 13 de marzo de 2025, demostrando su capacidad para contener consistentemente la ofensiva de Miami.

Sin embargo, los Heat derrotaron por poco a los Clippers 120-119 en su encuentro más reciente el 4 de noviembre de 2025, lo que indica que el impulso puede estar cambiando y que Miami ha descubierto estrategias para desafiar a los Clippers con más éxito. Este próximo juego podría ser un partido entretenido y sorprendente debido al reciente final cerrado, lo que podría depender de la ejecución en los minutos finales.