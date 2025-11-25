Cómo ver el partido de la NBA entre Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Los Angeles Lakers se enfrentarán a los LA Clippers para abrir el esperado juego de la NBA el 25 de noviembre de 2025, a las 11:00 pm ET/8:00 pm PT.

Los Lakers están novenos en la Conferencia Oeste y tienen un sólido récord de 9-3 contra sus oponentes de conferencia. Lanzas al 50.6% de efectividad desde el campo y promedian 117.3 puntos por juego. Sin embargo, los Clippers han tenido dificultades en juegos desequilibrados, con un récord de 2-8 en juegos decididos por 10 puntos o más. Solo tienen un 1-3 contra sus rivales en la División del Pacífico.

Los Ángeles promedia 10.9 triples por juego, lo cual es 4.0 menos que el promedio de los Clippers de 14.9 triples, mientras que los Clippers promedian 13.3 triples por juego, lo que es ligeramente menos que el promedio de los Lakers.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Los Angeles Lakers y LA Clippers, además de mucho más.

Los Angeles Lakers vs LA Clippers: Fecha y hora de inicio

Fecha 25 de noviembre de 2025 Hora de inicio 11:00 pm ET/8:00 pm PT Estadio Crypto.com Arena Ubicación Los Ángeles, California

Cómo ver Los Angeles Lakers vs LA Clippers en TV y transmisión en vivo por internet

Los aficionados en los EE. UU. pueden seguir toda la acción entre los Los Angeles Lakers y los LA Clippers en vivo en:

Canal de TV: NBC

NBC Servicio de transmisión: Peacock

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este partido debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Puedes incluso probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Los Angeles Lakers

Luka Doncic anota 34.5 puntos por partido, recoge 8.8 rebotes y lanza con un 46.7% de efectividad en tiros de campo y un 79.3% en tiros libres.

LeBron James promedia 1.5 pérdidas de balón en 32.0 minutos mientras anota 10.0 asistencias en cada juego.

Austin Reaves promedia 27.6 puntos, 7.3 asistencias y 5.5 rebotes por partido con un porcentaje de tiro del 48.4%.

Lesiones de Los Angeles Lakers

Sin lesiones

Noticias del equipo LA Clippers

James Harden tiene un porcentaje de tiro del 45.3% en tiros de campo y un impresionante 89.9% en tiros libres mientras anota 27.8 puntos por juego.

Ivica Zubac promedia 11.6 rebotes por partido, 8.0 en defensa y 3.6 en ofensiva.

Kawhi Leonard tiene un efectivo 50.0% de tiro de campo y contribuye con 23.7 puntos, 3.3 asistencias y 5.3 rebotes por partido.

Lesiones de LA Clippers

Jugador Lesión Estado de la lesión SF, Jordan Miller Lesión de isquiotibiales Fuera SF, Derrick Jones Jr. Lesión de rodilla Fuera

Récord de enfrentamientos entre Los Angeles Lakers y LA Clippers

Los Lakers han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos y frecuentemente dominan el marcador al final de los partidos, por lo que es obvio que tienen la ventaja. Los Clippers lograron una fuerte victoria en enero, demostrando que pueden presionar físicamente a los Lakers, pero el impulso ha permanecido con los Lakers.

Los Lakers probablemente intentarán aprovechar su reciente confianza y velocidad ofensiva para despegarse de nuevo en este duro y cerrado juego, mientras que los Clippers necesitarán ofrecer una buena defensa y mejorar su desempeño al final del juego si esperan cambiar la marea esta vez.