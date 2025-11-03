Cómo ver el partido de la NBA entre Indiana Pacers y Milwaukee Bucks: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Milwaukee Bucks (4-2) se dirigen a la carretera para enfrentarse a los Indiana Pacers (1-5) en un enfrentamiento de la División Central el lunes por la noche en el Gainbridge Fieldhouse.

Milwaukee ha comenzado la temporada con fuerza, aunque estarán ansiosos por retomar el rumbo después de que su racha de dos victorias se detuviera en un desgarrador 135-133 contra los Kings el sábado. A pesar de una actuación animada, los Bucks no pudieron cerrarlo al final y ahora buscarán reagruparse fuera de casa.

Indiana, por otro lado, finalmente tiene algo por lo que sonreír después de romper una racha de cinco derrotas consecutivas con una valiente victoria en casa 114-109 sobre Golden State. Fue un impulso necesario para un equipo que ha estado buscando consistencia, y los Pacers esperan que esa victoria genere algo de impulso de cara a este enfrentamiento divisional.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de los Indiana Pacers contra los Milwaukee Bucks, además de mucho más.

Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks: Fecha y hora de inicio

Los Pacers se enfrentarán a los Bucks en un emocionante partido de la NBA el lunes 3 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET o 4:00 pm PT en el Gainbridge Fieldhouse en Indianápolis, Indiana.

Fecha Lunes, 3 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET o 4:00 pm PT Estadio Gainbridge Fieldhouse Ubicación Indianápolis, Indiana

Cómo ver Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks en TV y transmitir en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Pacers y los Bucks en vivo por NBA TV y FDSIN, FDSWI, Fubo (dentro del mercado).

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Indiana Pacers

Para Indiana, Aaron Nesmith se robó el espectáculo con 31 puntos, su máxima de la temporada, mientras que Pascal Siakam contribuyó con 27 puntos con un 12 de 23 en tiros. Quenton Jackson también impresionó, logrando un doble-doble con 25 puntos y 10 asistencias.

Los Pacers dispararon un 44% desde el campo y encestaron 10 de 33 desde el perímetro, pero fue necesario un furioso impulso para cambiar las cosas. Abajo por 11 a mitad del cuarto, Indiana dio vuelta la situación cerrando con una impresionante carrera de 21-5 en los últimos cinco minutos y fracción, superando a los Warriors en la recta final para finalmente anotar su primera victoria de la temporada.

Noticias del equipo Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo impulsó a los Bucks con 26 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias, mientras que Kyle Kuzma proporcionó un gran impulso desde el banco con 22 puntos en un eficiente 9 de 13 en tiros. Gary Trent Jr. y AJ Green también contribuyeron con 17 puntos cada uno en un esfuerzo ofensivo equilibrado.

Milwaukee estuvo encendido al principio, acertando el 59% de sus tiros y logrando 15 de 32 desde más allá del arco. Los Bucks explotaron con 47 puntos en el cuarto inicial para obtener una ventaja contundente de 15 puntos, pero su impulso se desvaneció a medida que avanzaba el juego. Costosos errores defensivos y problemas de faltas en momentos cruciales permitieron a Sacramento remontar, con los Kings aprovechando 10 oportunidades de tiros libres tardíos para arrebatar la victoria.

Récord cara a cara Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks