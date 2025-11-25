Cómo ver el partido de la NBA entre Boston Celtics y Detroit Pistons: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Boston Celtics están listos para recibir a los Detroit Pistons para comenzar el emocionante juego de la NBA el 26 de noviembre de 2025, a las 5:00 pm ET/2:00 pm PT.

Los Celtics ahora son novenos en la liga en rebotes, con un promedio de 44.5 rebotes por juego, con Neemias Queta liderando con 7.9 rebotes por juego. El equipo tiene un récord de 6-6 contra competidores de la Liga del Este. Detroit lidera la liga con un récord de 11-2, promediando 119.6 puntos por juego y un diferencial de puntuación de +7.0.

Los Pistons tienen un efectivo 49.0% de tiros de campo, que es mucho más comparado con el 44.1% promedio de porcentaje de tiro que Boston permite a los oponentes, pero la ofensiva de Boston anota 114.6 puntos por juego, algo más que los 112.6 puntos por juego de Detroit.

Este será el segundo encuentro de la temporada; el 27 de octubre, Detroit ganó 119-113, con Jaylen Brown liderando a los Celtics con 41 puntos y Cade Cunningham anotando 25.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Boston Celtics y Detroit Pistons, además de mucho más.

Boston Celtics vs Detroit Pistons: Fecha y hora de inicio

Los Boston Celtics se enfrentarán a los Detroit Pistons en un épico partido de la NBA el 26 de noviembre de 2025, a las 5:00 pm ET/2:00 pm PT en el TD Garden en Boston, Massachusetts.

Fecha 26 de noviembre de 2025 Hora de inicio 5:00 pm ET/2:00 pm PT Estadio TD Garden Ubicación Boston, Massachusetts

Cómo ver Boston Celtics vs Detroit Pistons en TV y streaming en vivo online

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Boston Celtics y los Detroit Pistons en vivo en:

Canal de TV: ESPN

ESPN Servicio de streaming: Fubo

Noticias del equipo Boston Celtics

Jaylen Brown está lanzando el 76.9% desde la línea de tiros libres y un efectivo 50.6% desde el campo mientras promedia 27.9 puntos por partido.

Neemias Queta lidera el equipo en rebotes con 7.9 por partido, que incluyen 4.9 defensivos y 3.1 ofensivos.

Derrick White está generando 5.2 asistencias por partido y manteniendo bajas las pérdidas de balón en solo 1.4 durante 33.1 minutos de acción.

Lesiones de los Boston Celtics

Jugador L esión E stado de la lesión PF, Jayson Tatum Lesión de Aquiles Fuera

Noticias del equipo Detroit Pistons

Cade Cunningham está lanzando el 82.1% desde la línea de tiros libres y el 44.4% desde el campo mientras anota 27.1 puntos en cada partido.

Jalen Duren promedia 11.5 rebotes por partido, que comprenden 7.3 defensivos y 4.3 ofensivos.

Ausar Thompson aporta 12.6 puntos, 3.0 asistencias y 5.6 rebotes por partido con un eficiente 51.9% de acierto.

Lesiones de los Detroit Pistons

Jugador Lesión Estado de la lesión SF, Bobi Klintman Lesión de tobillo Día a día PG, Marcus Sasser Lesión de cadera Fuera

Récord de enfrentamientos entre Boston Celtics y Detroit Pistons

Este juego entre los Celtics y los Pistons podría ser disputado una vez más, con ambos equipos experimentando éxito en diferentes momentos, basándose en sus últimos cinco encuentros. Detroit ha demostrado que puede controlar el juego cuando su ofensiva está funcionando bien al ganar los últimos dos encuentros, incluyendo una contundente victoria por 119-113 el 27 de octubre de 2025, y una contundente victoria por 117-97 en febrero.

Sin embargo, Boston había ganado los tres juegos anteriores a ese período, cada uno con una puntuación de más de 120 puntos, demostrando su capacidad para abrumar a los Pistons cuando sus lanzadores están en forma.

Este juego puede depender de quién se desempeñe mejor en los minutos finales porque ambos equipos son conscientes de las ventajas del otro, y sin duda se espera otro final competitivo.