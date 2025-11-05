Cómo ver el partido de la NBA entre Atlanta Hakws y Orlando Magic: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El Orlando Magic (3-4) y Atlanta Hawks (3-4) se enfrentan el martes por la noche en un duelo de la Conferencia Este. El inicio en el State Farm Arena en Atlanta está programado para las 8 pm ET.

Orlando llega a este partido luciendo más afinado. Los Magic buscan su tercera victoria consecutiva después de derrotar a Washington 125-94 en la carretera el sábado. Atlanta había estado montando su propia racha de impulso, pero vio esa racha detenida en una derrota de 117-109 contra Cleveland el domingo.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Atlanta Hawks y Orlando Magic, además de mucho más.

Atlanta Hawks vs Orlando Magic: Fecha y hora de inicio

Los Hawks se enfrentarán a los Magic en un emocionante juego de la NBA el martes 4 de noviembre de 2025 a las 8:00 pm ET o 5:00 pm PT en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia.

Fecha Martes, 4 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET o 5:00 pm PT Estadio State Farm Arena Ubicación Atlanta, Georgia

Cómo ver Atlanta Hawks vs Orlando Magic en TV y transmitir en vivo online

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Hawks y los Magic en vivo en Peacock, NBC, y Fubo (en el mercado).

Transmitir el juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Puedes incluso probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Atlanta Hawks vs Orlando Magic y principales jugadores

Noticias del equipo Atlanta Hawks

Los Hawks están lidiando ahora con la incertidumbre en torno a Trae Young. El cuatro veces All-Star sufrió un esguince en la rodilla derecha durante la victoria de Atlanta en Brooklyn el 29 de octubre. Su disponibilidad ha sido catalogada como día a día. Jalen Johnson encabezó a los Hawks con 23 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias. Dyson Daniels le siguió con 18. Nickeil Alexander-Walker aportó 16 y Kristaps Porzingis terminó con 15 puntos y 12 rebotes.

Atlanta acertó el 50 por ciento de sus intentos desde el campo pero solo seis de 23 desde lejos. Su defensa mantuvo el marcador equilibrado al inicio del último periodo, aunque la ráfaga de 10-2 de Cleveland al inicio del cuarto empezó a separar el juego. Zaccharie Risacher nunca encontró realmente su ritmo y terminó con ocho puntos en cuatro de ocho tiros. Onyeka Okongwu añadió siete puntos en una noche de dos de siete.

Noticias del equipo Orlando Magic

Orlando todavía está tratando de recuperar terreno después de comenzar la temporada con solo una victoria en sus primeras cinco salidas. La presencia de Paolo Banchero, Novato del Año de la temporada pasada, les brinda una fuerza central en la que apoyarse. Los Magic intentarán aprovechar a un equipo de los Hawks que puede estar perdiendo a su principal creador de juego.

Banchero lideró a Orlando con 28 puntos, 11 rebotes y cuatro asistencias. Franz Wagner contribuyó con 25 puntos junto con seis rebotes y tres asistencias. Wendell Carter Jr. aportó 16 puntos y 12 rebotes. Los Magic encestaron el 51 por ciento desde el campo y lograron 12 de 36 desde detrás del arco. El verdadero punto de inflexión llegó en el segundo cuarto, donde abrieron las puertas con un marco de 43-21 que les dio el control definitivo. Jalen Suggs estuvo más callado con seis puntos en tres de diez tiros, mientras que Goga Bitadze salió del banco para aportar 15 puntos y tres bloqueos en 20 buenos minutos.

Récord cara a cara entre Atlanta Hawks y Orlando Magic