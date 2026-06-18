Ya sea que busques ver el partido en tu dispositivo móvil favorito o disfrutar de la acción en la pantalla grande de tu sala, los aficionados en México y Estados Unidos tienen excelentes opciones para seguir el emocionante choque entre Colombia y Uzbekistán completamente gratis.

Este esperado encuentro del Grupo K se disputará en el emblemático Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Una renovada selección colombiana, liderada por figuras como Luis Díaz y el histórico James Rodríguez, buscará imponer su jerarquía frente a una aguerrida selección de Uzbekistán, que hace su debut absoluto en una Copa del Mundo bajo la dirección técnica del legendario Fabio Cannavaro.

El partido inicia hoy a las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 10:00 PM (Hora del Este en EE. UU.). A continuación, te decimos cómo sintonizarlo gratis según tu ubicación.

🇺🇸 Guía para la audiencia en Estados Unidos

Para el público hispanohablante en EE. UU., el partido se transmitirá en español a través de Telemundo y en inglés por la señal de FS1 (Fox Sports 1).

Opciones de Streaming Gratis (Cómo ver FS1 y Telemundo)

Al ser FS1 un canal de cable premium, no se puede sintonizar con una antena normal. Sin embargo, si ya no usas televisión por cable tradicional, la forma más sencilla de ver la transmisión (en inglés o español) es aprovechar el periodo de prueba gratuito de alguna plataforma de televisión en vivo por internet.

Solo recuerda cancelar tu suscripción antes de que termine el periodo de prueba para evitar cargos.

Plataforma Duración de la prueba Canales incluidos Fubo 5 días FS1 y Telemundo DirecTV Stream 5 días FS1 y Telemundo

Antena de TV Abierta (Cómo ver Telemundo gratis)

Si prefieres la narración en español de Telemundo, ¡estás de suerte! No necesitas cable ni pagar una suscripción en línea. Al ser una cadena de señal abierta, basta con conectar una antena digital estándar a tu televisor y escanear los canales.

Aunque el número exacto del canal varía según tu ciudad, aquí tienes las frecuencias de Telemundo en los principales mercados de EE. UU.:

Nueva York, NY: Canal 47 (WNJU)

Los Ángeles, CA: Canal 52 (KVEA)

Chicago, IL: Canal 44 (WSNS)

Miami, FL: Canal 51 (WSCV)

Houston, TX: Canal 47 (KTMD)

Dallas-Fort Worth, TX: Canal 39 (KXTX)

San Francisco/San José, CA: Canal 48 (KSTS)

San Antonio, TX: Canal 60 (KVDA)

🇲🇽 Guía para la audiencia en México

Para quienes se encuentran en México, disfrutar de este partido gratis es todavía más sencillo, ya que el encuentro se juega en territorio nacional y las principales televisoras del país tendrán la señal abierta completamente libre de costo.

Televisión Abierta (100% Gratis)

No necesitas contratar ningún paquete de televisión de paga (como Sky o Izzi). Solo enciende tu televisor, conecta tu antena digital y sintoniza los canales tradicionales de la televisión mexicana:

Canal 5 (Televisa / TUDN): La señal de Chapultepec transmitirá el partido en vivo con su tradicional equipo de narradores y analistas.

Azteca 7 (TV Azteca): Disfruta del debut mundialista de Colombia y Uzbekistán con el estilo único de Christian Martinoli, Luis García y el equipo de Azteca Deportes.

Opciones de Streaming en México

Si vas a estar fuera de casa o prefieres verlo desde tu celular o tablet:

ViX: La plataforma transmitirá el juego de manera simultánea. Aunque el torneo completo requiere la suscripción "Pase Mundial 2026" de ViX Premium, los partidos que van por televisión abierta (como este) suelen estar disponibles de forma gratuita dentro de la aplicación sin costo adicional.

Consejo pro: Revisa con tu proveedor de internet o telefonía móvil (como Izzi o Telmex), ya que muchas veces incluyen meses de prueba de ViX Premium de forma gratuita en sus paquetes básicos y podrías aprovecharlo para este partido.



