La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está oficialmente en pleno apogeo en Norteamérica, tras pasar de una caótica fase de grupos directamente al drama de alta tensión de la fase eliminatoria de dieciseisavos de final. Con el cuadro ampliado de 48 selecciones dejando ya momentos históricos en el torneo, la fiebre del fútbol ha alcanzado su punto de ebullición.

Ver los partidos que quedan de gloria internacional no debería obligarte a arruinarte con caros contratos de cable o cuotas mensuales prémium mientras el torneo avanza hacia la final del 19 de julio. Entre el uso estratégico de periodos de prueba gratuitos de servicios de televisión en directo, las emisiones gratuitas en abierto y los resúmenes bajo demanda a través de Tubi, es totalmente posible seguir el resto del torneo de este verano sin gastar ni un solo euro.

Las opciones de streaming gratuito hacen que los partidos de torneos internacionales sean accesibles para millones de apasionados aficionados al fútbol en todo el mundo. Para añadir una capa estratégica de entretenimiento a tu rutina de visionado en los días de partido, es muy recomendable abrir una cuenta con créditos extra de la casa. Consulta nuestra guía actualizada para activar tus beneficios de jugador con nuestro exclusivo código promocional de Stake.

Aquí, GOAL desglosa las fórmulas definitivas para ver completamente gratis lo que queda de la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando exactamente cómo maximizar tus opciones de coste cero.









Si te niegas a perderte un solo segundo de la acción en vivo, incluidos esos 34 partidos exclusivos de cable en FS1 y Universo, Fubo es la mejor herramienta de tu arsenal de streaming gratuito. Diseñado por completo para los puristas del deporte, Fubo incluye las cuatro cadenas necesarias para el Mundial (FOX, FS1, Telemundo y Universo) desde el principio.

Si activan en el momento adecuado una prueba gratuita de 5 días de Fubo, quienes han prescindido del cable pueden ver cualquier partido en directo en su teléfono, tablet o smart TV sin ningún compromiso económico inicial.

La ventaja de Multiview: Fubo te permite ver hasta cuatro partidos de manera simultánea en una sola pantalla. Esto cambia por completo las reglas del juego en los últimos días de la fase de grupos, cuando varios grupos se cierran exactamente al mismo tiempo.

DVR ilimitado en la nube: Si un partido clave de la tarde empieza mientras estás atrapado en el trabajo, puedes programar su grabación gratis a través de la app de Fubo y ver la emisión completa, con toda su calidad y sin spoilers, de camino a casa.

2. Antenas digitales OTA: el pase gratuito de por vida

Si quieres cobertura en directo completamente gratuita y en alta definición sin preocuparte nunca por los límites de datos de internet o el vencimiento de las suscripciones, una antena digital moderna es tu mejor aliada.

Como FOX Sports posee los derechos de emisión en inglés y Telemundo controla la parte en español, están obligadas a emitir los partidos más destacados del torneo a través de las ondas públicas convencionales. Con solo conectar una antena HD básica (compra única de 15–25 $) a tu televisor, puedes captar gratis las filiales locales de las cadenas directamente del aire.

Qué obtienes: Desbloqueas 70 partidos completos en directo totalmente gratis y en HD sin compresión, incluidas las ceremonias de apertura, todo el calendario de partidos de la fase de grupos de la selección masculina de Estados Unidos y la gran final en el MetLife Stadium el 19 de julio.

La limitación: Una antena no captará cadenas exclusivas de cable como FS1 o Universo . Para ver los otros 34 partidos de la fase de grupos alojados en esas cadenas, simplemente puedes combinar tu antena con el método de prueba gratuita de Fubo descrito arriba.

3. Tubi: emisiones simultáneas gratis en 4K de los partidos inaugurales y repeticiones completas

En una gran noticia para los aficionados al deporte con presupuesto ajustado, Tubi, la plataforma gratuita de streaming con publicidad de FOX, ha lanzado un FIFA World Cup™ FOX Hub totalmente dedicado. Ni siquiera necesitas introducir una tarjeta de crédito ni crear un perfil de pago para usarlo.

Tubi emitirá los dos partidos inaugurales de mayor perfil del torneo completamente en directo y gratis en una impresionante resolución 4K nativa:

11 de junio a las 15:00 ET / 12:00 PT: México vs. Sudáfrica (el partido inaugural del torneo)

12 de junio a las 21:00 ET / 18:00 PT: Estados Unidos vs. Paraguay (el debut de la selección masculina de Estados Unidos)

💡 La vía de las repeticiones: Aunque Tubi no emite en directo los 104 partidos, su espacio dedicado subirá repeticiones completas bajo demanda de 90 minutos y paquetes reducidos de highlights de 10 minutos inmediatamente después del pitido final de todos y cada uno de los partidos. Si consigues evitar los spoilers en redes sociales durante el día, puedes ver gratis en Tubi todo el torneo cuando mejor te venga.

4. La estrategia de rotación de pruebas gratuitas

Para estirar todavía más tu cobertura en directo y sin cable a lo largo de los 38 días del torneo, puedes combinar los periodos de prueba gratuitos de otros grandes servicios de streaming junto con Fubo. Si los distribuyes correctamente, puedes cubrir grandes bloques de las eliminatorias.

DirecTV Stream (prueba gratuita de 5 días): La aplicación independiente de DirecTV ofrece sólidas filiales de cadenas locales y señales de FS1 sin concesiones. Activar esta prueba es especialmente valioso durante los exigentes bloques de octavos de final o cuartos de final.

YouTube TV (prueba gratuita de 7 días): YouTube TV ofrece con frecuencia periodos de prueba variables para cuentas nuevas. Incluye un DVR automático en la nube, lo que significa que puedes grabar partidos en directo y verlos gratis en todos tus dispositivos durante la semana en que tu prueba esté activa.









Guía rápida: comparación de las opciones gratuitas para el Mundial 2026

Método gratuito Coste Partidos cubiertos en directo Ventaja oculta Prueba gratuita de Fubo Gratis durante 5 días Los 104 partidos (inglés y español) 固定 diseño de pantalla personalizable para 4 partidos, DVR en la nube Antena HD digital Pago único de ~20 $ 70 partidos principales (FOX / Telemundo) Cero uso de datos de internet, 1080p sin compresión Tubi FOX Hub 100 % gratis Algunos partidos inaugurales destacados (en directo) / los 104 partidos (bajo demanda) Streams en directo en 4K nativo, canales de análisis 24/7 Prueba de DirecTV Stream Gratis durante 5 días Señales de FOX y FS1 Cambio de canal ultrarrápido en teléfonos móviles Prueba de YouTube TV Gratis durante 7 días Señales de FOX y FS1 Almacenamiento ilimitado en la nube sin clips superpuestos

⚠️ Los consejos profesionales de GOAL para un streaming gratuito sin complicaciones

Para asegurarte de que tu experiencia de visionado completamente gratuita siga siendo fluida y totalmente legal, ten presentes estas tres pautas esenciales:

Configura alertas de cancelación en el calendario: Las plataformas de streaming confían en que los usuarios olviden cuándo vencen sus periodos de prueba gratuitos. En el mismo momento en que actives una prueba gratuita en Fubo o en cualquier otra plataforma, abre inmediatamente la aplicación de calendario de tu smartphone y configura una alerta sonora para cancelar la suscripción 24 horas antes de que se active la renovación automática. Cuidado con los streams ilegítimos: Evita los dominios pirata de streaming de terceros y de dudosa procedencia. Además de ser muy ilegales, estas emisiones sospechosas suelen ir unos 2–3 minutos por detrás de la acción real en directo, lo que garantiza que tus amigos te escribirán por un gol antes de que lo veas, y bombardean con frecuencia tus dispositivos con malware intrusivo. Optimiza la colocación de tu antena: Si eliges la vía de la antena en abierto, colócala lo más alto posible en una pared o directamente contra una ventana orientada hacia tus torres locales de emisión. Las persianas metálicas, los muros de hormigón y los aparatos electrónicos pueden degradar la señal, así que hacer una rápida "búsqueda de canales" en la configuración de tu televisor después de mover la antena puede darte al instante señales más nítidas.







