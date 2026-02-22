Goal.com
Major League Soccer
team-logoFC Dallas
Toyota Stadium
team-logoToronto FC
Renuka Odedra

Traducido por

Cómo ver el partido de hoy entre el FC Dallas y el Toronto FC de la Major League Soccer: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Major League Soccer entre el FC Dallas y el Toronto FC, así como la hora de inicio y las noticias sobre los equipos.

Aquí es donde puedes encontrar las retransmisiones en directo en inglés del FC Dallas contra el Toronto FC, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

EE. UU.Apple TV
Reino UnidoApple TV
AustraliaApple TV
CanadáApple TV
IndiaApple TV
África meridional y subsaharianaApple TV
MalasiaApple TV
Oriente MedioApple TV

Hora de inicio del partido FC Dallas vs Toronto FC

crest
Major League Soccer - Major League Soccer
Toyota Stadium

El partido de hoy entre el FC Dallas y el Toronto FC comenzará el 22 de febrero de 2026 a la 01:30.

Previa del partido

Toronto FCGetty Images

El historial de enfrentamientos directos de las últimas temporadas favorece claramente al equipo local. En sus tres últimos partidos en casa contra el Toronto FC, el Dallas ha ganado dos veces y empatado una, sin conocer la derrota ante los canadienses en su propio campo. Si ampliamos el análisis, el Dallas se ha impuesto en tres de sus últimos seis enfrentamientos con el Toronto.

Ambos equipos han sufrido cambios significativos en su plantilla durante el parón. El Dallas ha visto cómo se marchaban jugadores clave como Maarten Paes y Pedrinho, mientras que el Toronto FC no podrá contar con Walker Zimmerman, Zane Monlouis, Nicksoen Gomis y Henry Wingo debido a una combinación de compromisos internacionales y lesiones, por lo que ninguno de ellos estará disponible para este primer partido.

Estadísticas clave

Dallas FCGetty Images

  • Dallas ha ganado por dos o más goles en el 40 % de sus últimos 10 partidos.
  • El Toronto tiene un historial de empates fuera de casa y de incapacidad para conseguir victorias como visitante (sin ganar en el 82 % de sus últimos 11 partidos fuera de casa).

Noticias del equipo y plantillas

FC Dallas contra Toronto FC alineaciones

FC DallasHome team crest

4-4-2

Formación

4-4-2

Home team crestTFC
30
M. Collodi
18
S. Moore
77
B. Kamungo
3
O. Urhoghide
25
S. Ibeagha
55
K. Ferreira
12
C. Cappis
17
Ramiro
14
H. Johansson
9
P. Musa
23
L. Farrington
1
L. Gavran
19
K. Franklin
22
R. Laryea
25
W. Zimmerman
6
K. Thompson
21
J. Osorio
8
J. Cifuentes
14
A. Coello
78
M. Henry
11
D. Etienne
10
D. Mihailovic

4-4-2

TFCAway team crest

DAL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • E. Quill

TFC
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. Fraser

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

DAL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

TFC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Récord cara a cara

DAL

Últimos partidos

TFC

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

9

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

