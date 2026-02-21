Cómo ver el partido de hoy entre el DC United y el Philadelphia Union de la Major League Soccer: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Para 2026, la suscripción estándar a Apple TV incluye ahora el acceso a todos los partidos de la MLS en muchas regiones, lo que elimina la necesidad de adquirir un complemento «Season Pass» por separado. Consulte la aplicación Apple TV de su región para obtener información específica sobre su zona.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si viaja al extranjero o simplemente desea acceder a sus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que se encuentre con restricciones geográficas. Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Una VPN, como ExpressVPN, le permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente su ubicación a un país donde se retransmite el partido, puede eludir las restricciones de bloqueo y ver a su equipo favorito en directo. Haga clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefiere, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Este enfrentamiento de la Conferencia Este marca una «nueva era» crucial para el D.C. United, que recibe a su rival de la I-95 en el partido inaugural de la temporada 2026. Lo que está en juego no podría ser más importante: el Philadelphia Union llega como vigente ganador del Supporters' Shield 2025, tras haber dominado este enfrentamiento recientemente con un impresionante marcador global de 13-0 en sus últimos tres encuentros. Sin embargo, los Black-and-Red han experimentado un cambio de identidad completo bajo la dirección del nuevo entrenador René Weiler, encabezado por el fichaje récord de Louis Munteanu y la adquisición de Tai Baribo, quien, en un giro del destino, debuta en el D.C. precisamente contra el Union, equipo al que lideró en anotaciones la temporada pasada. Mientras que el Philadelphia busca mantener su dominio en la rivalidad tras la goleada por 5-0 en la Champions Cup a mitad de semana, el D.C. United está desesperado por demostrar que su reestructuración fuera de temporada ha logrado finalmente cerrar la brecha.

Hora de inicio del partido entre el D.C. United y el Philadelphia Union

Major League Soccer - Major League Soccer Audi Field

El partido de hoy entre el DC United y el Philadelphia Union comenzará a las 00:30 del 22 de febrero de 2026.

Noticias y plantillas de los equipos

DC United contra Philadelphia Union alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager René Weiler Alineación probable Suplentes Manager B. Carnell

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

El D.C. United llega al inicio de la temporada 2026 prácticamente irreconocible, impulsado por una agresiva remodelación fuera de temporada bajo la dirección del nuevo entrenador René Weiler. La noticia más destacada es, sin duda, Tai Baribo, que parece dispuesto a vengarse de su antiguo club inmediatamente después de su sonado traspaso por 4,6 millones de dólares desde Filadelfia. Probablemente liderará la delantera junto al fichaje más caro de la historia del club, Louis Munteanu, creando una pareja de ataque que los aficionados del D.C. esperan que borre por fin el recuerdo de los problemas ofensivos del año pasado. Sin embargo, los Black-and-Red no están exentos de obstáculos: tendrán que afrontar el primer partido sin el pilar de su defensa, Lucas Bartlett, que sigue de baja por una lesión de rodilla, mientras que el joven talento Matai Akinmboni cumple una suspensión que le queda pendiente de la campaña 2025.

El Philadelphia Union llega al Audi Field con la confianza de los actuales ganadores del Supporters' Shield, aunque ya están haciendo malabarismos con las exigencias físicas de una larga trayectoria en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Mientras que el equipo está en racha tras una goleada por 5-0 a mitad de semana en el torneo continental, el entrenador Bradley Carnell tiene algunos rompecabezas tácticos que resolver debido a la ausencia prolongada de Quinn Sullivan. Por el lado positivo, la filosofía del Union de «primero los jóvenes» está en pleno apogeo, y se espera que Cavan Sullivan y Nathan Harriel, ambos de 16 años, asuman papeles aún más importantes esta temporada. Con Andre Blake descansado y listo para retomar su puesto bajo los palos, el Philadelphia busca demostrar que su química y su sistema consolidado pueden superar a la costosa nueva plantilla del D.C.

Forma

Récord de enfrentamientos directos

Clasificación

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el partido entre el DC United y el Philadelphia Union

Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión de EE. UU., conéctese a un servidor de EE. UU.). Borra la caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Comience a ver la retransmisión: vaya al sitio web y a la aplicación de su emisora y disfrute del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en una pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor: