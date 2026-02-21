Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Bundesliga
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoEintracht Frankfurt
Watch it on Sky Sports
Renuka Odedra

Traducido por

Cómo ver el partido de hoy entre el Bayern de Múnich y el Eintracht de Fráncfort de la Bundesliga: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Bundesliga entre el Bayern de Múnich y el Eintracht de Fráncfort, así como la hora de inicio y las noticias sobre los equipos.

Aquí es donde encontrarás las retransmisiones en directo en inglés del Bayern Múnich contra el Eintracht Frankfurt, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

EE. UU.Fubo EE. UU.
AustraliabeIN Sports Australia
CanadáFubo Canadá
África meridional/subsaharianaStarTimes World Football
MalasiabeIN Sports Malasia
Oriente MedioMBC Shahid

Cómo ver contenido en cualquier lugar con una VPN

Si estás viajando al extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Eluda las restricciones geográficas con unaVPN. ¡Consiga Express!

Hora de inicio del Bayern Múnich contra el Eintracht Frankfurt

crest
Bundesliga - Bundesliga
Allianz Arena

El partido de hoy entre el Bayern de Múnich y el Eintracht de Fráncfort dará comienzo a las 14:30 del 21 de febrero de 2026.

Previa del partido

Harry Kane of FC Bayern Munich claps Getty Images

El líder de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, recibe al Eintracht de Fráncfort en el Allianz Arena este sábado. Aunque el Rekordmeister cuenta con seis puntos de ventaja en lo más alto de la tabla, se enfrenta a un Fráncfort resurgido bajo una nueva dirección en un partido que podría complicarse por las fuertes nevadas en Baviera.

El Bayern de Múnich busca mantener su impulso antes del gran «Der Klassiker» de la próxima semana contra el Borussia Dortmund. Los hombres de Vincent Kompany están en un gran momento de forma, tras golear recientemente al Werder Bremen por 3-0. Con 57 puntos en 22 partidos y una impresionante diferencia de goles de +63, siguen siendo los grandes favoritos en casa.

El Eintracht Frankfurt, actualmente séptimo, parece haber encontrado un segundo aire bajo la dirección del nuevo entrenador Albert Riera. Las Águilas rompieron su racha sin victorias con un contundente 3-0 sobre el Borussia Mönchengladbach el pasado fin de semana. A pesar de ser claros perdedores, la flexibilidad táctica de Riera, que incluye el uso del lateral izquierdo Nathaniel Brown en una posición central «invertida», los ha hecho mucho más impredecibles.

Noticias del equipo y plantillas

Bayern Múnich contra Eintracht Frankfurt alineaciones probables

Bayern MúnichHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestSGE
40
J. Urbig
2
D. Upamecano
19
A. Davies
3
M. Kim
27
K. Laimer
7
S. Gnabry
14
L. Diaz
8
L. Goretzka
17
M. Olise
6
J. Kimmich
9
H. Kane
40
Kaua
5
A. Amenda
4
R. Koch
34
N. Collins
16
H. Larsson
6
O. Hoejlund
29
A. Amaimouni-Echghouyab
27
Mario Götze
21
N. Brown
20
R. Doan
19
J. Bahoya

3-4-2-1

SGEAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Kompany

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Riera

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

FCB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

SGE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de enfrentamientos directos

FCB

Últimos partidos

SGE

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

13

Goles marcados

9
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el partido entre el Bayern de Múnich y el Eintracht de Fráncfort

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo.
  2. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión estadounidense, conéctese a un servidor estadounidense).
  3. Borrar la caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto.
  4. Comienza a ver la transmisión: Ve al sitio web y a la aplicación de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en la pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor:

  • Smart TV y Fire Stick: La mayoría de los televisores y dispositivos basados en Android, como Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, tienen aplicaciones VPN nativas. Solo tienes que buscar tu proveedor de VPN en la tienda de aplicaciones de tu televisor, iniciar sesión y conectarte como lo harías en tu teléfono.
  • Apple TV, Roku y consolas: Estos dispositivos a menudo no admiten aplicaciones VPN directas. La solución más sencilla es utilizar Smart DNS ( que suele encontrarse en la configuración de tu cuenta VPN) o duplicar/transmitir la transmisión desde tu teléfono o portátil conectado a la VPN a tu televisor.

Evita las restricciones geográficas con unaVPN. ¡Consigue Express!

0