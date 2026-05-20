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FIFA World Cup 2026 Venues - New York New Jersey StadiumGetty Images Sport

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Cómo ver el Mundial de la FIFA 2026 en un televisor Roku

World Cup

GOAL explica cómo ver en directo los partidos del Mundial de la FIFA 2026 en dispositivos Roku: mejores apps, opciones gratuitas y configuraciones regionales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mayor torneo de la historia del fútbol, y Roku TV te permite verlo sin perderte ni un minuto. Tanto si tienes un televisor inteligente Roku como un dispositivo de streaming, puedes acceder a canales tradicionales y plataformas deportivas a través de la Tienda de canales de Roku. Configúralo antes del torneo para disfrutar de una visualización fluida en la pantalla grande.

Aquí, GOAL te explica cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Roku TV, incluyendo las mejores apps de streaming, canales, opciones de suscripción y consejos de configuración para que no te pierdas ni un momento de la acción, desde el partido inaugural hasta la final. 

¿Qué aplicaciones retransmiten la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Roku?

Según tu región, descarga las apps oficiales en la pantalla de inicio de Roku. En Estados Unidos, los 104 partidos se ven en FOX Sports y sus canales afiliados; la cobertura en inglés está disponible en Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV, mientras que Peacock ofrece los encuentros en español. En el Reino Unido, la cobertura se divide entre la BBC e ITV; instala BBC iPlayer e ITVX. En Canadá, TSN y RDS transmiten en sus canales deRoku. En Australia, todos los partidos están en SBS On Demand.

¿En qué países está disponible Roku TV?

País / Región

Disponibilidad en Roku

Aplicaciones populares de la Copa del Mundo en Roku

Australia

Compatibilidad total

SBS On Demand

Brasil

Dispositivos Roku compatibles

GloboPlay, CazéTV

Canadá

Compatibilidad total

TSN, RDS

Francia

Dispositivos Roku disponibles en canales seleccionados

TF1+, beIN Sports

Alemania

Reproductores de streaming Roku disponibles en tiendas seleccionadas

MagentaTV, DAZN

Japón

Ecosistema Roku limitado

DAZN y aplicaciones de emisoras locales.

México

Dispositivos Roku disponibles

TelevisaUnivision, Vix

Nueva Zelanda

Compatible con streaming en dispositivos Roku.

Sky Sport Now

Sudáfrica

Disponibilidad limitada en dispositivos importados

YouTube, FIFA+ y algunas apps de streaming.

Reino Unido

Compatibilidad total

BBC iPlayer, ITVX

Estados Unidos

Compatibilidad total con dispositivos Roku y Roku TV

FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV.

Cómo instalar aplicaciones para ver la Copa del Mundo en streaming en Roku

El proceso toma menos de dos minutos y requiere solo unos clics. Presiona Inicio en el mando, luego ve a Tienda o Buscar. Escribe el nombre de la app que necesitas, como Fubo,Peacock, BBC iPlayer o SBS On Demand. Selecciona la app, presiona «Añadir aplicación» y espera a que se descargue. Luego ábrela desde el menú de inicio, inicia sesión o crea una cuenta.

¿Se podrá ver el Mundial de 2026 gratis en Roku?

En Roku hay opciones gratuitas según tu ubicación. Con un televisor Roku y una antena digital conectada, puedes ver canales locales en abierto como FOX, Telemundo o SBS sin Internet. En el Reino Unido puedes usar BBC iPlayer e ITVX, y en Australia, SBS On Demand. Además, plataformas gratuitas con anuncios como Tubi ofrecerán repeticiones, resúmenes y análisis de todo el torneo.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en YouTube

¿Se pueden usar apps sociales en Roku para ver contenidos del Mundial?

Aunque no verás partidos en directo de 90 minutos en redes sociales, YouTube y TikTok cuentan con apps oficiales en la tienda de canales de Roku. Al instalarlas en tu Roku, podrás ver resúmenes oficiales, goles al instante, análisis de expertos y contenido detrás de cámaras justo después de cada partido.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

Guía de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mexico vs South Africa
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
South Korea vs Czechia
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Canada vs Bosnia and Herzegovina
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
USA vs Paraguay
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Qatar vs Switzerland
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Brazil vs Morocco
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Haiti vs Scotland
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Australia vs Turkiye
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Germany vs Curacao
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Netherlands vs Japan
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Ivory Coast vs Ecuador
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Sweden vs Tunisia
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Spain vs Cape Verde
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Belgium vs Egypt
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Saudi Arabia vs Uruguay
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Iran vs New Zealand
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
France vs Senegal
TV Azteca

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TV Azteca
TelevisaUnivision
Iraq vs Norway
TV Azteca

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TV Azteca
TelevisaUnivision
Argentina vs Algeria
TV Azteca

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TV Azteca
TelevisaUnivision
Austria vs Jordan
TV Azteca

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TV Azteca
TelevisaUnivision
Portugal vs DR Congo
TV Azteca

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TV Azteca
TelevisaUnivision
England vs Croatia
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TV Azteca
TelevisaUnivision
Ghana vs Panama
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Uzbekistán vs Colombia
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