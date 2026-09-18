Justo antes de la victoria por 5-0 de la Vecchia Signora en la Europa League contra el NEC Nimega de Países Bajos, el italiano fue claro al referirse a Woltemade. "Cuando llegó no estaba especialmente en forma. Todavía hay que ponerlo a punto. Tenemos que dejarle jugar. Él y Kolo Muani también pueden jugar juntos", dijo Spalletti, antes de subrayar: "Pero durante el partido necesito una alternativa real para el ataque".

Tanto el internacional alemán (marcó el 3-0 de penalti) como Kolo Muani (firmó el 5-0 tras entrar como suplente) anotaron en las horas siguientes su primer gol de la temporada. Especialmente para Woltemade, el tanto fue una especie de liberación, después de que la prensa italiana lo hubiera juzgado con dureza hace solo unos días. "Todavía tiene mucho que aprender y debe acostumbrarse al nivel de la liga italiana", escribió La Gazzetta dello Sport tras la primera derrota liguera de la temporada para la Juve, en el 2-3 contra el US Sassuolo.

Al mismo tiempo, Woltemade fue titular por primera vez, después de haber llegado cedido este verano de Newcastle United a Turín. En el minuto 35 pudo celebrar gracias a un gesto llamativo de su compañero Nico González. El argentino, también con pasado en el VfB Stuttgart, le puso el balón en la mano de forma ostensible al alemán antes del lanzamiento y le revolvió el pelo a su compañero para animarlo. Spalletti respondió con un aplauso de reconocimiento desde la banda, mientras todos sus compañeros celebraban con él.

¿Cómo reaccionaron Luciano Spalletti y la prensa al gol de Nick Woltemade?

"Vive para momentos así. Ojalá sea un nuevo comienzo", dijo Spalletti tras el pitido final. "El debut goleador de Woltemade le da confianza. El nuevo de la Juve ahora puede despegar de verdad", señaló la Gazzetta dello Sport. Según Corriere della Sera, los aficionados celebraron el "penalti perfecto como una liberación".

"Woltemade lucha y mantiene la sangre fría en su primer penalti", valoró el Corriere dello Sport. Su debut como titular fue "realmente prometedor". Woltemade disfrutó del partido: "Ganar en casa siempre es positivo y fue una noche bonita", dijo el jugador de 24 años. "Pero todavía no estoy del todo satisfecho con mis actuaciones. Quiero seguir mejorando para ayudar a mi equipo".

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Selección alemana: ¿Fue convocado Nick Woltemade por Jürgen Klopp?

Tras la derrota contra Sassuolo, Spalletti había insinuado que, por el momento, probablemente nada cambiaría respecto al lugar de Woltemade en el banquillo. Para ello, el jugador de 24 años debía alcanzar primero el nivel físico necesario. Contra el Nimega, finalmente se mantuvo 83 minutos sobre el césped y dio el siguiente paso en su búsqueda de su mejor forma, antes del duelo del domingo contra el Atalanta de Bérgamo.

Quizá entonces Spalletti convierta ya en realidad esa idea suya y apueste por Woltemade y Kolo Muani; o tal vez espere hasta después del larguísimo parón internacional, cuando Woltemade pueda haber ganado aún más confianza. El espigado atacante figura en la segunda convocatoria de Jürgen Klopp para los dos siguientes partidos de la Nations League contra Serbia (1 de octubre) y Grecia (4 de octubre), tal y como anunció el nuevo seleccionador federal, precisamente, el día del primer gol de Woltemade.

Woltemade ya formó parte de la convocatoria para el Mundial de Julian Nagelsmann, pero apenas tuvo protagonismo en Newcastle ante su falta de minutos tras su traspaso por más de 75 millones de euros. Ni siquiera la llegada del técnico alemán Matthias Jaissle cambió su complicada situación en los Magpies, aunque este incluso había buscado previamente hablar con el técnico del VfB, Sebastian Hoeneß. La cesión a la Juve fue la consecuencia.