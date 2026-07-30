El entrenador alemán Matthias Jaissle presentó su dimisión a la directiva de su club, el Al-Ahli saudí, y confirmó su deseo de afrontar un nuevo reto la próxima temporada.

El diario saudí Al-Riyadiah informó, según sus fuentes a través de su cuenta oficial en "X", que Matthias Jaissle presentó su dimisión al frente del Al-Ahli, expresando su deseo de marcharse a Europa.

Jaissle es considerado el principal candidato para dirigir al Newcastle United inglés la nueva temporada, tras la sorpresiva salida de su técnico Eddie Howe.









El diario "The Athletic" había desvelado este jueves que Eddie Howe decidió abandonar su cargo en los próximos días, después de 5 años al frente del cuerpo técnico de las Urracas, pese a que había manifestado su deseo de continuar al término de la temporada pasada.

Según el informe, el técnico inglés, de 48 años, comunicó a la directiva del club su deseo de alejarse del fútbol durante un tiempo y descansar, en una decisión que se produjo de forma amistosa, mientras que la directiva del Newcastle ya había preparado un plan para afrontar su marcha.

Diversos informes de prensa señalaron que las negociaciones entre el Newcastle y el alemán Matthias Jaissle, director técnico del Al-Ahli, alcanzaron una fase avanzada, de cara a que asuma la responsabilidad técnica del equipo inglés.

Jaissle, de 38 años, es uno de los entrenadores emergentes más destacados, después de haber conducido al Al-Ahli a la conquista del título de la Liga de Campeones de la AFC de la Élite en sus ediciones de 2025 y 2026.

Antes de su experiencia con el Al-Ahli, el entrenador alemán se hizo un nombre con el Red Bull Salzburgo, donde llevó al equipo a ganar dos títulos consecutivos de la liga austriaca, además de la conquista de la Copa de Austria, antes de su traspaso al club saudí en 2023, con el que logró consolidar un estilo ofensivo basado en la presión alta.