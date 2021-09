¿Cómo le fue a Armani contra Boca?

El arquero de River lleva jugados diez Superclásicos, con un historial más que positivo que incluye dos títulos y varias atajadas inolvidables.

Desde su llegada a Núñez, Franco Armani se ganó rápidamente el arco de River y la confianza tanto de sus compañeros como de Marcelo Gallardo. Aunque durante sus más de tres años en el club supo mantener una indiscutible regularidad, lo cierto es que el primero, 2018, fue fundamental para meterse a todos en el bolsillo. ¿El motivo? Sus actuaciones sobresalientes en el partido que más le importa a los hinchas: el Superclásico contra Boca.

El casildense ya lleva una decena de enfrentamientos contra el eterno rival del Millonario, con números más que positivos. Sin embargo, los primeros cuatro, que se dieron en su primer año en el arco de River, lo marcaron a fuego.

El 14 de marzo de 2018, en lo que significaba apenas su octavo partido con el buzo riverplatense, Armani empezó a escribir su historia aparte contra el Xeneize. River ganó 2-0 la final de la Supercopa Argentina por los goles del Pity Martínez y Nacho Scocco, pero principalmente gracias a las atajadas del ex-Atlético Nacional, que fue la gran figura de la noche y levantó su primer título con el equipo de Gallardo.

Seis meses después, Armani volvió a ser importante para otro triunfo 2-0 del Millonario sobre Boca, esta vez en la Bombonera y por la sexta jornada de la Liga Profesional. Pero lo mejor para el arquero y para todo River todavía estaba por venir. En noviembre, nuevamente como visitante, pero ahora nada menos que en la final de ida de la Copa Libertadores 2018, la recordada atajada en el último minuto ante Darío Benedetto para sostener el empate 2-2. Y en Madrid, otra noche histórica para terminar imponiéndose 3-1 y alcanzar la gloria máxima.

¡Una atajada que puede ser clave a escasos minutos del final del partido! Franco Armani le ahogó el grito de gol a Darío Benedetto 🌟 pic.twitter.com/JiAaP7ILky — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 11, 2018

Su única derrota en tiempo reglamentario contra Boca fue en el partido revancha por las semis de la Libertadores 2019; en la Bombonera, el local se impuso por la mínima, pero no le alcanzó para eliminar a River, que se clasificó a una nueva final gracias al triunfo conseguido en el Monumental. No obstante, la racha sin eliminaciones ante el Xeneize que ostentaba Armani (no había podido estar en el cruce por la Copa de la Liga Profesional por padecer coronavirus) se cortó en el último Superclásico, jugado en agosto de 2021 en La Plata, por octavos de final de la Copa Argentina: tras la igualdad sin emociones, en los penales el 1 no pudo hacer nada para evitar la caída de los de Gallardo.

En total, el también jugador de la Selección argentina lleva disputados diez Superclásicos oficiales: ganó cuatro, empató cinco, perdió uno y recibió seis goles.

Todos los Superclásicos de Armani:

14/03/2018 | Final Supercopa Argentina | Boca 0-2 River

23/09/2018 | Liga Profesional Argentina | Boca 0-2 River

11/11/2018 | Final ida Copa Libertadores | Boca 2-2 River

09/12/2018 | Final vuelta Copa Libertadores | River 3-1 Boca

01/09/2019 | Liga Profesional Argentina | River 0-0 Boca

01/10/2019 | Semifinal ida Copa Libertadores | River 2-0 Boca

22/10/2019 | Semifinal vuelta Copa Libertadores | Boca 1-0 River

02/01/2021 | Liga Profesional Argentina | Boca 2-2 River

14/03/2021 | Liga Profesional Argentina | Boca 1-1 River

04/08/2021 | Octavos de final Copa Argentina | Boca 0-0 (4-1) River