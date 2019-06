Cómo juega Alexis Mac Allister, el primer refuerzo de Boca

El enganche de 20 años surgido de Argentinos Juniors fue cedido nuevamente por el Brighton, pero esta vez al Xeneize.

Mientras la atención de la gran mayoría de los futboleros está puesta en el inicio de la 2019, el jugador del momento en no es ninguno de los 23 elegidos por Lionel Scaloni. A una firma de convertirse en el primer refuerzo de Boca, el nombre que se transformó en tendencia en el fútbol argentino es Alexis Mac Allister, la última gran aparición del siempre fructífero semillero de Argentinos Juniors.

Debutó en Primera División con la camiseta del Bicho a mediados del 2016. El , recientemente ascendido a la Premier League, en enero de este año puso 9 millones de euros por su pase y lo dejó durante el primer semestre en La Paternal. Se convirtió en la sensación del último tramo de la Superliga y de la Copa. A la espera de la visa de trabajo para poder jugar en , el club inglés decidió volver a cederlo, pero esta vez al Xeneize, donde ahora, con 20 años, cumplirá "su sueño", según contó su papá, el Colorado Carlos Mac Allister.

Sin embargo, no son pocos los que seguramente no lo tienen tan visto y se preguntan: ¿cómo juega Alexis? El hermano menor de Kevin y Francis -con quienes compartía plantel- es enganche puro, de esos que ya no se ven con tanta frecuencia en el fútbol argentino (ni mundial). Diestro, con panorama, fina técnica y muy buena pegada de media distancia, se empezó a destapar en la primera parte del 2019, aunque todo parece indicar que todavía no terminó de explotar todo su potencial.

El artículo sigue a continuación

Cuando llegó a Primera, Mac Allister arrancó jugando como doble cinco, pero en la temporada 18/19 se ubicó en la posición en la que más cómodo se siente (como nexo entre los volantes y los delanteros) y registró 6 goles y 4 asistencias en 30 partidos jugados (entre Superliga, Copa de la Superliga y Sudamericana), llamando la atención no sólo del equipo de Gustavo Alfaro, sino también de Independiente, Racing, y .

Si bien el DT de Boca no suele parar a sus equipos con enganche, la llegada de Alexis le brindará más variantes para un mediocampo en el que, más allá de que volverá a contar con el recuperado Emanuel Reynoso, no hay otros jugadores con sus características.