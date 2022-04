Cómo están las renovaciones en el Barcelona

El Barcelona quiere evitar a toda costa que sus jóvenes apuestas triunfen en otro equipo que no sea el azulgrana. Desde hace un tiempo, el club catalán afronta con seriedad las renovaciones de Ronald Araujo, titular imprescindible desde que debutara con Ronald Koeman, y de Pablo Páez Gavira 'Gavi', un chico de solo 17 años que se quedó de manera permanente en el primer equipo sin tener ficha profesional. Ambos terminan contrato en 2023 y son un caramelo para cualquier club de la élite europea, también por representar dos de los salarios más bajos de la plantilla. El Barça, además, tiene prisa por resolver el futuro de Ousmane Dembélé y de Sergi Roberto, que son libres de negociar su fichaje por otro equipo al concluir su contrato este próximo 30 de junio. Por el francés, el conjunto culé quiere hacer un esfuerzo. Así está la situación de los cuatro futbolistas en este momento:

Ousmane Dembélé

El extremo quiere quedarse en el Barça y el club catalán quiere renovarle, pero hay una distancia considerable entre el salario que pide su representante y el sueldo que le puede ofrecer el Barcelona, que sigue inmerso en una situación económica muy delicada. En enero, el conjunto blaugrana quiso buscarle una salida para ahorrarse su ficha y destinarla a un fichaje de futuro, pero no consiguió que el francés se marchara en ese momento pese a las presiones para que lo hiciera. Incluso le dejó fuera de varias convocatorias. Al final, Dembélé se quedó y para Xavi vuelve a ser un jugador importante. El mismo entrenador quiere tener a Ousmane en la plantilla la próxima temporada, con lo que el club ya se ha movido para retomar las negociaciones, que no pasarán por ningún aumento de sueldo. Mateu Alemany viajó esta semana a Marruecos para reunirse con su representante y entablar, de nuevo, las conversaciones.

Ronald Araujo

Es la renovación que está más cerca. La oferta inicial no convencía a su agente, que pedía el doble de lo que ofrecía el Barcelona, que ya le triplicaba el salario actual. De hecho, ha tenido propuestas altísimas de varios equipos de la Premier League que ha acabado rechazando por quedarse en el Barça, su principal voluntad. Con el paso de los días, las posturas se han ido acercando y ahora el acuerdo está próximo. Lo reconoció el mismo representante del jugador. "Estamos en buenos términos, las dos partes se están acercando. Esperemos que en las próximas horas o los próximos días ya tengamos un acuerdo total. No hay ninguna diferencia grande, faltan detalles. La prioridad del jugador es quedarse", aseguró Edmundo Kabchi en Barcelona. El mismo Araujo también lo reconoció ante los micrófonos de Movistar + tras el partido ante el Sevilla: "Estamos trabajando en eso, yo quiero quedarme aquí. Ojalá se resuelva todo para seguir muchos años en este club".

Pablo Páez Gavira 'Gavi'

Es otro de los futbolistas que quiere quedarse en el Barça, el equipo que le ha dado la oportunidad de debutar y mantenerse en Primera División con solamente 17 años. En agosto cumplirá la mayoría de edad y ya podrá firmar sus propios contratos, que ahora deben sellarlos sus padres o tutores legales. El club quiere afrontar su renovación lo antes posible, aunque ahora la prioridad es cerrar cuanto antes la situación de Araujo y Dembélé. Con Gavi hay tiempo. Sin embargo, no es menor que haya llamado la atención de grandes conjuntos europeos. La distancia entre la primera oferta azulgrana y las peticiones de su agente, Iván de la Peña, es amplia, pero ni mucho menos insalvable. Gavi quiere triunfar en el Camp Nou y Xavi le quiere en su equipo. Se entenderán.

Sergi Roberto

Es la situación menos clara de las cuatro. El centrocampista termina contrato este 30 de junio y todavía no han existido aproximaciones para que el catalán siga vistiendo de blaugrana. Solamente hubo una primera toma de contacto en verano, con una propuesta que no convenció al jugador, y desde entonces el Barcelona no ha hecho pasos para renovar a Sergi Roberto. Lo dijo el mismo representante, Josep Maria Orobitg, en una conversación con "Mundo Deportivo" hace unas semanas, en las que se mostró molesto: "Ellos solo enviaron una propuesta. Intentamos reunirnos una y otra vez. Me daba la sensación de que todo eran largas". Si nada cambia, el canterano dejará de ser jugador del Barça este verano y fichará gratis por otro club.