¿Cómo es la relación entre Lionel Messi y Jorge Sampaoli?

En el clásico entre PSG y Marsella, Leo y el entrenador se verán las caras por primera vez desde la eliminación de Argentina en el Mundial 2018.

Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain disputarán este domingo 24 de octubre una nueva edición del clásico de Francia. Y como si el cruce no tuviera por sí solo suficientes condimentos por el simple hecho de la rivalidad que existe entre ambos clubes, esta nueva edición del máximo duelo del fútbol galo no sólo traerá consigo un extra de tensión luego de los picantes enfrentamientos de la temporada pasada -que incluyeron acusaciones de racismo por parte de Neymar contra el español Álvaro González-, sino que sumará una nueva historia lateral, porque marcará el reencuentro de Jorge Sampaoli con Lionel Messi y Ángel Di María luego del tumultuoso paso de la Selección argentina por el Mundial de Rusia 2018.

Recientemente, Fideo reveló detalles sobre el complicado ciclo del casildense en la Albiceleste y lo cuestionó duramente: "Me dijo cosas que después no eran así, me decía que era Messi, yo y el resto cada vez que venía a París. Me trataba como si fuese uno de los mejores, y después de un solo partido en el Mundial me dejó en el banco, me limpió como si nada, sin explicaciones. Empezó con todos muy bien y terminó con todos muy mal". Ese 'todos' incluye, por supuesto, a Leo quien, sin embargo, nunca se pronunció públicamente sobre su vínculo con el actual técnico del OM.

¿Cómo es la relación entre el Diez y Sampaoli? En principio, actualmente, es nula. De hecho, cuando se confirmó la llegada del rosarino a PSG, el entrenador se animó a esbozar una crítica a la contratación: "Ojalá que Leo la pase bien, sea feliz y disfrute de este certamen tan competitivo, difícil y diferente. Para nosotros será una motivación especial. De todos modos, esto nos recuerda que el poder es más fuerte que la justicia y aumenta la diferencia entre los equipos que competimos en el campeonato".

Si bien existen todo tipo de especulaciones sobre cómo fueron los últimos días del DT al frente del seleccionado y las reuniones que se produjeron en la concentración de Bronnitsy tras la derrota frente a Croacia en el segundo partido de la Copa del Mundo, según las reconstrucciones públicas que hicieron los distintos protagonistas a lo largo de este tiempo puede reconstruirse que existió un diálogo entre los referentes del plantel -con Messi y Mascherano a la cabeza- y el cuerpo técnico en el que quedó claro que la relación entre los jugadores y el técnico estaba completamente rota.

Según el libro "El Mundial es Historias" del periodista Ariel Senosiain, en una de las charlas, el propio Leo le dijo al entrenador: "Ya no confiamos en vos". Y hasta lo habría expuesto públicamente ante sus compañeros: "Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime adelante de todos si alguna vez te nombré a alguien".

Más allá de las historias que se tejen, lo que está claro es que Messi y Sampaoli no tuvieron contacto después de que Francia se impusiera 4-3 en el cruce de octavos de final del 30 de junio de 2018 y eliminara a Argentina del Mundial. ¿Cómo será el reencuentro?