Como, el presidente Suwarso: "24 horas antes de cada partido, Fàbregas presenta a la propiedad el plan de partido"

El presidente del Como, Mirwan Suwarso, explicó a Cronache di Spogliatoio los secretos del equipo lariano: “24 horas antes de cada partido, Fabregas presenta a la propiedad el plan de partido. De este modo, los propietarios pueden entender mejor la dinámica del encuentro.

Después del partido, Cesc redacta otro informe explicando cómo evolucionó el encuentro con respecto a las previsiones iniciales.

Al mismo tiempo, nuestro equipo de datos prepara su propio análisis independiente sobre el desarrollo del partido y al final del día compartimos los datos.

Por ejemplo, cuando jugamos contra un bloque bajo podemos prever un xG de entre 0,80 y 0,90.

Si al final del partido hubiéramos llegado a 1,3 xG, incluso si hubiéramos empatado 0-0, estaríamos satisfechos porque habríamos superado las expectativas”



