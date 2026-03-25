Como, el estado de Jesús Rodríguez y Ramón: cómo se encuentran y cuándo volverán

Jacobo Ramón y Jesús Rodríguez no convocados para la selección; se quedaron en el Como antes del parón. Aquí están las últimas noticias sobre su estado de forma, según Sky.





El extremo se había marchado a España, pero los médicos, tras examinarlo, lo enviaron de vuelta porque el problema en la rodilla no le habría permitido jugar, por lo que se está recuperando en Como. Por ahora sigue un tratamiento, pero la lesión no parece grave y espera estar disponible para el partido contra el Udinese; su estado se evaluará día a día durante la próxima semana.





En cuanto a Ramón, por su parte, tiene un problema en el músculo psoas: el tiempo de recuperación es de unas dos semanas; habrá que ver si podrá volver para el partido contra el Udinese, aunque es difícil; de lo contrario, estará disponible contra el Inter.











