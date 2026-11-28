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Serie A - Jornada 13 29 nov 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

El Como recibe a la Juventus en el Estadio Giuseppe Sinigaglia en un duelo de Serie A entre dos equipos separados por un solo punto en la clasificación. El Como es quinto y la Juventus se encuentra justo detrás, en sexta posición.

El equipo de Cesc Fabregas llega tras imponerse por 1-0 al AEK Atenas en la Champions League el martes 24 de noviembre. Pocos días antes, el Como había derrotado por 2-0 al Cagliari en liga, y la racha de victorias se nota en el ánimo del entorno.

La Juventus de Luciano Spalletti jugó el jueves por la noche en la Europa League y ganó por 4-1 al Omonia Nicosia. Tras el 4-0 al Venezia en Serie A, la Juventus ha encadenado dos victorias amplias en pocos días.

Contra el equipo chipriota, Spalletti hizo muchas rotaciones. Jeff Ekhator debutó como titular y marcó su primer gol con la camiseta de la Juventus, mientras que Kolo Muani y Woltemade comenzaron en el banquillo.

En Como, la Juventus tendrá que gestionar el desgaste del partido europeo y una línea que sigue condicionada por las bajas. El Como, en cambio, ha tenido algunos días más de descanso que su rival.

Esta es toda la información sobre el canal de televisión, las opciones de streaming y el horario para seguir el partido.

Noticias de los equipos

El Como de Cesc Fabregas debería alinear a Butez en la portería, con Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon y Kempf en defensa. Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci y Douvikas completarían el probable once en el centro del campo y el ataque. En cuanto a las bajas, el Como no cuenta con Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai ni Maxence Caqueret.

La Juventus de Luciano Spalletti debería salir con Vicario y con Bremer, Cabal, Celik y Kelly en defensa. El probable once incluye a Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners y Kolo Muani en el centro del campo y el ataque. Los jugadores no disponibles son Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara y Milik. Ninguno de los dos equipos tiene sancionados.

Estado de forma

El Como ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, sin empates. Su resultado más reciente es el 1-0 ante el AEK Atenas en la Champions League, precedido por el 2-0 al Cagliari en Serie A. La derrota llegó contra el Inter, por 2-0, el 8 de noviembre. En ese periodo, el Como también ganó por 1-0 al Venezia.

La Juventus suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin derrotas. Su encuentro más reciente fue el 4-1 ante el Omonia Nicosia en la Europa League, después del 4-0 al Venezia en liga. El empate fue el 2-2 contra la Fiorentina; entre esos resultados figuran la victoria por 2-1 en casa del AZ Alkmaar y el 2-0 al Napoli.

Precedentes

El último enfrentamiento fue el 21 de febrero de 2026, cuando el Como ganó por 2-0 en Turín en Serie A. En los cinco duelos registrados, el Como ha logrado dos victorias a domicilio y una en casa, mientras que la Juventus ha ganado dos veces. El balance de goles es de 8 a 8.

Clasificación

En Serie A, el Como ocupa la quinta posición y la Juventus es sexta.