España afronta la UEFA Nations League 2026/27 como vigente campeona del mundo, y la demanda para ver en directo a La Roja nunca ha sido tan alta tras su triunfo en el Mundial de 2026.

Encuadrada en la Liga A, Grupo A3, junto a Inglaterra, Croacia y Chequia, España disputará seis partidos entre septiembre y noviembre con el objetivo de añadir el título de la Nations League a un palmarés cada vez mayor.

GOAL te explica todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para la Nations League de España, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo juega España en la Nations League?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas sábado, 26 de septiembre de 2026 - 20:45 Inglaterra vs España Wembley Stadium, Londres Comprar entradas martes, 29 de septiembre de 2026 - 20:45 España vs Croacia Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla Comprar entradas sábado, 3 de octubre de 2026 - 20:45 España vs Chequia Carlos Tartiere, Oviedo Comprar entradas martes, 6 de octubre de 2026 - 20:45 Croacia vs España Poljud Stadium, Split Comprar entradas jueves, 12 de noviembre de 2026 - 20:45 Chequia vs España Epet Arena, Praga Comprar entradas domingo, 15 de noviembre de 2026 - 20:45 España vs Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madrid Comprar entradas

¿Dónde comprar entradas para la Nations League de España?

Las entradas para los partidos de España como local se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la RFEF, con prioridad normalmente para los miembros de la federación antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Dos de los tres partidos de España en casa, Sevilla y Oviedo, ya se han agotado en origen.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para esta campaña:

Venta general oficial : se abre una vez que terminan las ventanas de prioridad para miembros, siempre que quede disponibilidad

Partidos agotados : Sevilla y Oviedo ya no tienen entradas en origen, por lo que el mercado secundario es la única vía que queda para conseguir asiento

Entradas para los partidos fuera de casa : la disponibilidad en Wembley, Split y Praga varía según la federación anfitriona

Mercado secundario : StubHub es la opción a la que acudir si las entradas en la web oficial están agotadas

Dado el nivel de demanda que ya está mostrando esta campaña, se recomienda encarecidamente reservar cuanto antes para todos los partidos que quedan, en especial para el decisivo duelo de noviembre contra Inglaterra.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Nations League de España?

Los precios oficiales para los partidos de España como local varían según la ubicación del asiento y el estadio, y los canales de venta de la RFEF ofrecen toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, a precio oficial mientras haya disponibilidad. Los precios de los partidos de Sevilla y Oviedo ya no están disponibles en origen.

Entradas más baratas: desde unos 45 € hasta 60 € para partidos con mayor disponibilidad, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías

Entradas de gama media: por lo general entre 100 € y 200 €, con una visión más clara desde las bandas en estadios como el Riyadh Air Metropolitano

Entradas premium: a partir de 300 € para los partidos más importantes del grupo, incluida la cita final ante Inglaterra en Madrid

Partidos agotados (Sevilla y Oviedo): al no quedar inventario oficial, los precios de reventa están muy por encima del valor facial dada la magnitud de la demanda

StubHub es la opción a la que acudir si las entradas en la web oficial están agotadas. Como ocurre con cualquier partido de la vigente campeona del mundo, los precios pueden moverse rápidamente, así que asegurar un asiento lo antes posible es la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Todo lo que necesitas saber sobre la Nations League

La UEFA Nations League 2026/27 es la quinta edición de la competición, y España regresa a la Liga A, la máxima categoría, en el Grupo A3 junto a Inglaterra, Croacia y Chequia. España afronta esta campaña como vigente campeona de Europa y del mundo, lo que añade un peso importante a cada partido de este grupo.

Algunas cosas que conviene saber sobre lo que está en juego:

Estatus de campeona del mundo : el triunfo de España en el Mundial de 2026 ha disparado una demanda sin precedentes de entradas para la selección, con dos de los tres partidos en casa ya agotados

Una reedición de la Eurocopa 2024 : el primer partido de España contra Inglaterra es una revancha de la final de la Eurocopa 2024, que ganó España

Ascenso y descenso están en juego entre ligas, en función de cómo termine el grupo

Seis partidos en una ventana comprimida : todos los encuentros del grupo se disputan entre septiembre, octubre y noviembre, lo que da a los aficionados un periodo corto pero cargado de acción para ver a España en juego

Con Croacia y Chequia decididas a dar la sorpresa ante la campeona del mundo, este promete ser uno de los grupos más seguidos de toda la Nations League.