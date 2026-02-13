Cómo conseguir entradas para la Liga de Campeones 2026 del Manchester City: próximos partidos, precios de las entradas y más

Los aficionados del Manchester City se han acostumbrado a que su equipo acumule títulos y trofeos, y esperan poder añadir más a la abarrotada vitrina del Etihad Stadium esta temporada. Puedes unirte a ellos en su búsqueda de la gloria reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

La segunda mitad de la temporada promete ser emocionante para el Manchester City, especialmente en Europa. ¿Por qué no disfrutar del viaje con ellos? Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial que necesitas sobre las entradas para los próximos partidos del Manchester City en la Liga de Campeones, incluyendo cómo comprarlas y cuánto cuestan.

¿Los próximos partidos del Manchester City en la Champions League?

Fecha Partido (GMT) Lugar Entradas Martes/miércoles, 10-11 de marzo Por determinar contra el Manchester City (20:00) Por determinar (fuera de casa) Entradas Martes/miércoles, 17-18 de marzo Manchester City contra por determinar (20:00 h) Estadio Etihad (Mánchester) Entradas

Cómo comprar entradas para el Manchester City en la Champions League

Las entradas para el Manchester City rara vez salen a la venta al público general. Los Cityzens tienen una base de aficionados muy fiel y el Etihad se llena rápidamente.

Para los partidos de la Premier League, las 46 000 localidades de un estadio con capacidad para 53 400 espectadores ya están ocupadas por los abonados. Lo más probable es que necesites ser socio del Manchester City (Matchday Member) para poder comprar entradas a través del club para estos partidos.

Sin embargo, puede haber excepciones para los partidos de la fase de grupos de la Champions League o los de la FA Cup o la Carabao Cup, cuando suele haber menos demanda. No obstante, no hay garantías y la disponibilidad puede variar.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura para que los aficionados compren entradas para el Manchester City, aquellos que deseen asistir a un partido de la Liga de Campeones pueden considerar sitios de reventa secundarios como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Champions League del Manchester City?

Las entradas para el partido fuera de casa en Noruega contra el Bodo/Glimt se pusieron a la venta a mediados de diciembre para los socios del Manchester City, a un precio de 25,50 £.

Si compras entradas para la Champions League directamente al club para los partidos en el Etihad Stadium, el precio para adultos oscila entre 25 £ (tribuna familiar nivel 0 y tribuna sur niveles 0 y 3) y 50 £ (asientos premium sin servicios de hospitalidad en la sección 93:20). Los precios también varían para las entradas con descuento: los mayores de 65 años y los jóvenes de entre 18 y 21 años pagan entre 22 y 37 £, mientras que los menores de 18 años pueden entrar por tan solo 10 £ en la tribuna familiar o por hasta 25 £ en la sección 93:20.

Consulte el portal oficial de entradas del club para obtener más información sobre la disponibilidad y los precios. Las entradas en sitios de reventa secundarios como StubHub están disponibles actualmente a partir de 95 £.

¿Qué paquetes de hospitalidad del Manchester City hay disponibles para los partidos de la Champions League?

Los paquetes de hospitalidad del Manchester City también son una forma estupenda para que los no socios consigan asientos para los partidos. Suelen agotarse más lentamente que las entradas en los mercados primario y secundario, por lo que pueden ser una buena opción cuando otras opciones son limitadas.

A continuación, echamos un vistazo a una selección de los paquetes de hospitalidad disponibles para los partidos del Manchester City en el Etihad Stadium:

The Mancunian (desde 390 £)

Una dosis de cultura de Mánchester con música en directo y decoración local. Podrás disfrutar de un menú inspirado en las brasseries y bebidas disponibles para comprar el mismo día o mediante paquetes reservados con antelación.

The Tunnel Club (desde 570 £)

(The Tunnel Club Premier: desde 870 £)

Acceso entre bastidores, para que puedas saludar al equipo del MCFC cuando lleguen. También hay un menú contemporáneo de temporada, bebidas incluidas y asientos acolchados ejecutivos. Entre los detalles adicionales se incluyen entrevistas en directo en la suite, entretenimiento con DJ y un concurso en la suite con premios.

Backstage (desde 1140 £)

Una mejora de la experiencia del «Tunnel Club». Acceda al backstage y vea de primera mano todos los preparativos del día del partido, incluida una charla privada con un miembro del primer equipo de Pep y una visita entre bastidores al estadio con una leyenda del club.

Historia del Etihad Stadium

El City of Manchester Stadium, actualmente conocido como Etihad Stadium por motivos de patrocinio, es el estadio del Manchester City desde 2003. Se inauguró oficialmente un año antes, ya que fue el centro de atención de los Juegos de la Commonwealth de 2002.

Actualmente tiene una capacidad para 53 600 espectadores, lo que lo convierte en el séptimo estadio de fútbol más grande de Inglaterra y el undécimo más grande del Reino Unido. Además de albergar principalmente los partidos del Manchester City, el Etihad también ha acogido la final de la Copa de la UEFA de 2008, partidos internacionales de fútbol de Inglaterra, partidos de la liga de rugby, combates de boxeo, partidos internacionales de rugby de Inglaterra y conciertos de música.