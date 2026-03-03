Cómo conseguir entradas para la fase de clasificación de la UEFA para la Copa Mundial de 2026: Italia contra Irlanda del Norte, República Checa contra República de Irlanda y más

Aún quedan seis plazas por asignar para la Copa Mundial de la FIFA 2026, y cuatro de ellas serán ocupadas por los equipos que salgan victoriosos de las eliminatorias de la UEFA en marzo. En total, dieciséis equipos participarán en doce partidos que se disputarán a lo largo de seis días.

Diez de los 16 equipos participantes se encuentran entre los 50 primeros puestos de la clasificación de la FIFA, por lo que podemos esperar partidos muy emocionantes en todo el continente, desde Gales, en el oeste, hasta Turquía, en el este, pasando por numerosos lugares intermedios.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial que necesitas sobre las entradas para las próximas eliminatorias de la UEFA, que decidirán quiénes viajarán a Norteamérica el próximo verano, incluyendo cómo puedes conseguir tus entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo son las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo?

Fecha Partido (CET) Entradas Jueves, 26 de marzo Camino A S/F: Gales contra Bosnia y Herzegovina (20:45) Entradas Jueves, 26 de marzo Camino A S/F: Italia contra Irlanda del Norte (20:45) Entradas Jueves, 26 de marzo Camino B S/F: Ucrania contra Suecia (20:45) Entradas Jueves, 26 de marzo Camino B S/F: Polonia contra Albania (20:45) Entradas Jueves, 26 de marzo Camino C S/F: Turquía contra Rumanía (18:00) Entradas Jueves, 26 de marzo Camino C S/F: Eslovaquia contra Kosovo (20:45) Entradas Jueves, 26 de marzo Camino D S/F: Dinamarca contra Macedonia del Norte (20:45) Entradas Jueves, 26 de marzo Camino D S/F: República Checa contra República de Irlanda (20:45) Entradas

Los ocho ganadores de los partidos anteriores pasarán a las cuatro «finales de ruta», que se disputarán seis días después, el miércoles 31 de marzo.

Esos partidos decidirán qué cuatro equipos irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en verano.

¿Cuál es el formato de las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo?

Los doce subcampeones de los grupos de clasificación de la UEFA participan en las eliminatorias, junto con los cuatro mejores clasificados de la Liga de Naciones de la UEFA 2024/25, que no terminaron primeros o segundos durante la fase de grupos de clasificación para la Copa Mundial.

Los dieciséis equipos que participan en la repesca se dividirán en cuatro grupos, con cuatro equipos en cada uno. Los partidos de la repesca se disputarán en semifinales a un solo partido, seguidas de finales a un solo partido.

¿Qué se puede esperar de la fase de clasificación europea para la Copa del Mundo?

Mientras Albania, Macedonia del Norte y Kosovo intentan alcanzar su primera fase final de la Copa del Mundo, hay varios grandes países futbolísticos que compiten por recuperar glorias pasadas, ninguno más que Italia.

Sorprendentemente, Italia, cuatro veces campeona del mundo, no se clasificó para las fases finales de los Mundiales de 2018 y 2022, y la presión sobre el seleccionador de la Azzurri, Gennaro Gattuso, para que esta vez lo consiga es cada vez mayor.

Italia se ha convertido en un habitual de la repesca en los últimos tiempos, junto con Suecia, Ucrania y la República de Irlanda. Estos dos últimos países no se han clasificado para la Copa del Mundo en más de 20 años y están desesperados por volver a participar.

¿Cómo comprar entradas para la fase de clasificación europea de la Copa del Mundo?

Las federaciones nacionales de fútbol oficiales suelen ser el primer lugar donde consultar la disponibilidad de entradas para los próximos partidos. Sin embargo, las entradas pueden agotarse rápidamente para los partidos de alto nivel, como las eliminatorias europeas de la Copa del Mundo.

Además, los aficionados podían/pueden comprar entradas para la repesca europea de la Copa del Mundo en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales minoristas para aquellos que buscan comprar entradas a través de canales alternativos. Son comerciantes legítimos en el mercado de reventa de entradas y un lugar seguro para que los aficionados compren entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la fase de clasificación europea de la Copa del Mundo?

Las entradas para la fase de clasificación europea de la Copa del Mundo cuestan desde 100 € para el partido entre Italia e Irlanda del Norte, hasta 616 € para el encuentro entre Turquía y Rumanía en StubHub.

Es importante tener en cuenta que los precios de las entradas en los mercados secundarios son dinámicos. Los fijan los vendedores individuales en función de la demanda y pueden fluctuar.

Aunque las entradas han empezado a venderse a partir de 87 €, es posible que los precios sean más altos, especialmente para los asientos premium o las compras de última hora.

A la hora de comprar, recuerda que las entradas más baratas suelen agotarse primero. Compara siempre los precios de las diferentes secciones disponibles y asegúrate de que entiendes la distribución de los asientos, especialmente si vas a asistir con un grupo.