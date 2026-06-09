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Cómo comprar entradas para Panamá-Croacia: precios, info del BMO Field y más

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L. Modric

Luca Modric y la selección croata llegan a Canadá. Consigue tus entradas hoy.

Croacia visita Toronto para medirse a Panamá en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega Panamá vs. Croacia?

Partidos de Panamá en el Mundial

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

17 de junio de 2026

Ghana vs. Panamá

BMO Field, Toronto

Entradas

23 de junio de 2026

Panamá vs. Croacia

BMO Field, Toronto

Entradas

27 de junio de 2026

Panamá vs. Inglaterra

Estadio MetLife, Nueva Jersey

Entradas

Partidos de Croacia en el Mundial

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

17 de junio de 2026

Inglaterra vs. Croacia

Estadio AT&T, Arlington

Entradas

23 de junio de 2026

Panamá vs. Croacia

BMO Field, Toronto

Entradas

27 de junio de 2026

Croacia vs. Ghana

Lincoln Financial Field, Filadelfia

Entradas

¿Cómo comprar entradas para Panamá vs. Croacia?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase vigente, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes buscar en plataformas como StubHub, pero revisa siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Panamá-Croacia?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 - 800

1.000 - 4.210

Categoría 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2790 $

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field

El BMO Field de Toronto, que se llamará Toronto Stadium durante el torneo por las normas de patrocinio de la FIFA, ha sido remodelado para el Mundial de 2026.

Su capacidad ha pasado de unos 30 000 a 45 736 espectadores gracias a 17 756 asientos temporales, necesarios para superar el mínimo de 40 000 exigido por la FIFA.

Se instalaron cuatro pantallas de vídeo de más de cinco millones de píxeles LED y se modernizaron el wifi y los sistemas de producción audiovisual.

El estadio albergará seis partidos, incluido el debut de Canadá ante Bosnia y Herzegovina.

Qué esperar del Panamá-Croacia

PAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
5/5

CRO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Panama contra Croacia alineaciones probables

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  • T. Christiansen