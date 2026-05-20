Los playoffs llegan a su capítulo final: ya hay historia y todo está listo para las Finales de la NBA de 2026.

El Este ya tiene campeón, mientras que el Oeste sigue en lucha por el pase.

GOAL te dice cómo conseguir entradas para esta serie en The Mecca y otros recintos.

¿Cuál es el calendario confirmado de las Finales de la NBA de 2026?

La liga ya publicó el calendario oficial de la serie al mejor de siete juegos.

Para evitar coincidir con el partido Estados Unidos-Paraguay de la Copa Mundial de la FIFA 2026 del 12 de junio, la NBA diseñó un calendario especial.

Todos los encuentros comenzarán a las20:30 h ET / 17:30 h PT y se emitirán en directo por ABC. Como ambos posibles finalistas del Oeste terminaron la temporada con mejor balance que Nueva York, el campeón del Oeste tendrá ventaja de campo.

Partido 1: miércoles 3 de junio — New York Knicks vs. campeón del Oeste (OKC o San Antonio)

Partido 2: Viernes 5 de junio — New York Knicks vs. campeón del Oeste (OKC o San Antonio)

Partido 3: lunes 8 de junio — Campeón del Oeste @ New York Knicks (Madison Square Garden)

Partido 4: miércoles 10 de junio — Campeón del Oeste @ New York Knicks (Madison Square Garden)

Partido 5*: Sábado 13 de junio — New York Knicks vs. campeón del Oeste (OKC o San Antonio)

Partido 6*: Martes 16 de junio — Campeón del Oeste @ New York Knicks (Madison Square Garden)

Partido 7*: Viernes 19 de junio — New York Knicks vs. campeón del Oeste (OKC o San Antonio)

*Si es necesario

¿Cómo comprar entradas para las Finales de la NBA 2026?

Mercados principales

Ticketmaster es el canal oficial de venta.

Las entradas para los partidos 3, 4 y 6 en el Madison Square Garden se pusieron a la venta justo tras la victoria de los Knicks en el Este y se agotaron en minutos.

Las entradas de venta directa para los partidos en el Oeste saldrán a la venta en las 12 horas siguientes a la conclusión de las Finales de la Conferencia Oeste.

Mercados secundarios

Si te quedaste sin entradas en taquilla, plataformas de reventa verificadas como StubHub, SeatGeek y Vivid Seats son la opción más fiable.

Ya puedes asegurar tus entradas para el Madison Square Garden o reservar para el anfitrión de la Conferencia Oeste, con reembolso total si tu equipo no avanza.

Alerta de la aplicación Mecca

En Nueva York, revisa la app oficial del equipo el día del partido: el recinto libera entradas de última hora entre 2 y 3 horas antes del salto inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para las Finales de la NBA de 2026?

Con el regreso de los Knicks al escenario más importante por primera vez en 27 años, la demanda de entradas en Manhattan está batiendo todos los récords deportivos de la historia.

Categoría de entrada: Campeón del Oeste por determinar (OKC / SAS) Madison Square Garden (Nueva York) Anfiteatro / «Get-In» 450–750 $ 1 100–1 850 $+ Platea lateral 1 400–3 200 $ 3.500–7.500 $ Pista / Experiencia VIP 15 000 $+ 30 000 $ – 65 000 $+

Si eres aficionado de los Knicks y puedes viajar, ver el primer o segundo partido como visitante te costará menos —vuelo y alojamiento incluidos— que una butaca en la cancha del Madison Square Garden.

¿Dónde se celebran las Finales de la NBA?

Madison Square Garden (Nueva York): corazón del baloncesto en junio. Los Knicks viven un momento histórico y se espera que el ambiente en la Meca para el tercer partido sea el más caro y repleto de estrellas de la historia.

Paycom Center o Frost Bank Center (campeón del Oeste por definir): la final arranca el 3 de junio en la joya de la corona del Oeste. Ya sea en el ruidoso Loud City de Oklahoma City o en la veterana fortaleza de San Antonio, el ambiente será electrizante.

Camino a las Finales: situación actual

Campeón del Este

Los Knicks han dominado la postemporada con 11 triunfos seguidos y un 4-0 sobre los Cavaliers.

Liderados por el MVP de las Finales del Este, Jalen Brunson, llegan descansados y en plena forma, listos para imponer su físico estilo.

Finales del Oeste: serie 2-2.

Mientras Nueva York descansa, el Oeste sigue siendo un auténtico campo de batalla.

Los Oklahoma City Thunder, primeros, y los San Antonio Spurs, segundos, llegan empatados al quinto y decisivo partido de esta noche en Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander y los Thunder buscan recuperar su ritmo de transición en casa, mientras que Victor Wembanyama —tras una exhibición defensiva de 33 puntos en el cuarto partido— intenta llevar a los Silver and Black un paso más hacia la final.