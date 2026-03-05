Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2026: equipos, precios y más información

La campaña de la Liga de Campeones 2025/26 está en pleno apogeo, y todas las miradas están puestas en Budapest, donde se disputará la final de la Liga de Campeones de la UEFA en el Puskás Aréna el sábado 30 de mayo de 2026.

Deja que GOAL te ayude a hacer realidad tus sueños futbolísticos consiguiendo una entrada para la final de la Liga de Campeones de 2025 en Budapest.

Próximas entradas para la Champions League 2026: El camino hacia la final

Fecha Partido Lugar Entradas Martes, 10 de marzo Galatasaray vs Liverpool (17:45) RAMS Park (Estambul) Entradas Atalanta vs Bayern Múnich (20:00) Gewiss Stadium (Bérgamo) Entradas Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur (20:00 h) Estadio Metropolitano (Madrid) Entradas Newcastle United vs Barcelona (20:00 h) St James' Park (Newcastle) Entradas Miércoles, 11 de marzo Bayer Leverkusen vs Arsenal (17:45) BayArena (Leverkusen) Entradas Bodø/Glimt vs Sporting CP (20:00) Aspmyra Stadion (Bodø) Entradas Paris Saint-Germain vs Chelsea (20:00) Parc des Princes (París) Entradas Real Madrid vs Manchester City (20:00 h) Santiago Bernabéu (Madrid) Entradas Martes, 17 de marzo Sporting CP vs Bodø/Glimt (17:45) Estádio José Alvalade (Lisboa) Entradas Arsenal vs Bayer Leverkusen (20:00) Estadio Emirates (Londres) Entradas Chelsea vs París Saint-Germain (20:00 h) Stamford Bridge (Londres) Entradas Manchester City vs Real Madrid (20:00 h) Etihad Stadium (Mánchester) Entradas Miércoles, 18 de marzo Barcelona vs Newcastle United (17:45) Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona) Entradas Bayern Múnich vs Atalanta (20:00) Allianz Arena (Múnich) Entradas Liverpool vs Galatasaray (20:00 h) Anfield (Liverpool) Entradas Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid (20:00 h) Estadio Tottenham Hotspur (Londres) Entradas

¿Cuáles son las fechas clave de la Liga de Campeones 2025/26?

Fase de grupos : 16 de septiembre de 2025 - 28 de enero de 2026

: 16 de septiembre de 2025 - 28 de enero de 2026 Play-offs eliminatorios : 17-18 y 24-25 de febrero de 2026

: 17-18 y 24-25 de febrero de 2026 Octavos de final : 10-11 y 17-18 de marzo de 2026

: 10-11 y 17-18 de marzo de 2026 Cuartos de final : 7-8 y 14-15 de abril de 2026

: 7-8 y 14-15 de abril de 2026 Semifinales : 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026

: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026 Final: sábado, 30 de mayo de 2026 – Puskás Aréna, Budapest

El saque inicial de la final será a las 18:00 CEST.

¿Dónde comprar entradas para la final de la UEFA Champions League?

Getty Images

Las entradas para la final de la UEFA Champions League suelen estar disponibles a través de tres vías:

Los portales oficiales de venta de entradas de ambos equipos para el partido. Directamente a través de la propia UEFA. A través de distribuidores secundarios, como SeatPick y StubHub.

¿Cómo comprar entradas para la Champions League 2026?

Con las eliminatorias de alto riesgo a punto de comenzar, es posible que desees conseguir entradas para los próximos partidos de la Champions League.

¿Cómo funciona el sorteo de la final de la Liga de Campeones?

Al igual que ocurre con los partidos más demandados de otras competiciones de clubes e internacionales, el organismo rector no vende las entradas para la final de la UEFA Champions League a través de los canales de venta tradicionales, sino mediante un sorteo, que suele celebrarse en abril.

Se ponen a la venta un total de 38 700 entradas de las 64 500 disponibles para los aficionados y el público en general.

Los dos equipos que llegan a la final reciben 18 000 entradas cada uno, mientras que el resto de entradas se ponen a la venta para los aficionados de todo el mundo.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Getty Images

Los precios oficiales estándar de las entradas para la final de la Liga de Campeones de 2025 fueron los siguientes, según la UEFA:

Categoría 4, o categoría «Fans First»: 90 € (102 $) - reservada para los aficionados de los equipos

90 € (102 $) - reservada para los aficionados de los equipos Categoría 3: 180 € (205 $)

180 € (205 $) Categoría 2: 650 € (738 $)

650 € (738 $) Categoría 1: 950 € (1080 $)

Dado el aumento general de la inflación, es probable que los aficionados puedan esperar un nuevo incremento de los precios para la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2026. Los precios serán los mismos independientemente de los clubes que participen en el partido, aunque algunos equipos pueden subvencionar los costes de asignación para sus seguidores como muestra de lealtad.

También hay paquetes de hospitalidad disponibles para el público en general, aunque son muy limitados y tienen un coste mucho más elevado. Los precios oscilan entre 5900 € (6700 $) por persona para acceder a un salón compartido y 12 900 € (14 660 $) para un palco privado.

¿Dónde se celebrará la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2026?

Getty Images

La final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2026 se celebrará en Hungría, en el magnífico Puskás Aréna de Budapest, el sábado 30 de mayo de 2026.

Inaugurado oficialmente en 2019, el Puskás Aréna tiene una capacidad para unos 65 000 espectadores en los grandes encuentros internacionales. Es el estadio del equipo nacional de fútbol de Hungría y se ha convertido rápidamente en el centro neurálgico de los eventos futbolísticos de alto nivel en Europa Central.

¿Qué equipos participan en la Liga de Campeones 2025/26?