Cómo comprar entradas para el Real Madrid vs Atlético de Madrid 2026: información sobre el partido del 22 de marzo, precios de las entradas para el derbi madrileño y mucho más

Con la lucha por el título de La Liga llegando a su punto álgido, hay aún más en juego cuando el Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrenten en el Santiago Bernabéu este mes de marzo.

Ver fútbol de alto nivel por televisión puede ser emocionante, pero imagina lo intenso que es vivir la experiencia desde las gradas del recién renovado Santiago Bernabéu, viendo cómo se desarrolla la acción en directo ante tus ojos.

Deja que GOAL te guíe con toda la información esencial que necesitas saber sobre el próximo partido de La Liga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, incluyendo dónde puedes comprar las entradas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es el partido de La Liga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid?

Fecha Partido (hora local) Entradas Domingo, 22 de marzo de 2026 Real Madrid contra Atlético de Madrid (20:00) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid vs Atlético de Madrid?

Para comprar entradas para el derbi madrileño en el Bernabéu, el método más fiable es acudir al portal oficial de venta de entradas del Real Madrid.

Las entradas se ponen a la venta por fases: primero para los socios, luego para los titulares de la tarjeta Madridista Premium y, por último, para el público general.

Dada la gran demanda que tiene este partido, las entradas suelen agotarse a los pocos minutos de salir a la venta para el público general. Los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora, aunque los precios en estas plataformas reflejarán la categoría 1 del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid vs Atlético de Madrid?

Las entradas estándar para la Liga en el Bernabéu suelen clasificarse en función de las siguientes categorías:

Lateral general: ofrecen las mejores vistas del campo. Para un derbi, los precios a través de los canales oficiales pueden empezar en 180 € y superar los 450 € para las secciones premium de la grada inferior.

ofrecen las mejores vistas del campo. Para un derbi, los precios a través de los canales oficiales pueden empezar en 180 € y superar los 450 € para las secciones premium de la grada inferior. Fondos: suelen ser las zonas con más ambiente, con entradas que suelen costar entre 120 € y 250 € para los partidos más importantes.

suelen ser las zonas con más ambiente, con entradas que suelen costar entre 120 € y 250 € para los partidos más importantes. VIP/Hospitalidad: Las experiencias premium, que incluyen acceso al salón y catering, suelen empezar en 600 € para este partido.

En sitios de reventa como StubHub, los precios comienzan en aproximadamente 265 €, y aumentan significativamente para los asientos centrales.

¿Dónde se juega el Real Madrid contra el Atlético de Madrid?

El próximo derbi se celebrará en el Santiago Bernabéu, el legendario estadio del Real Madrid.

Tras una importante renovación que ha durado varios años, el estadio cuenta ahora con un techo retráctil de última generación y un marcador de vídeo de 360 grados, lo que lo convierte en uno de los estadios más modernos del mundo del fútbol.

Situado en el barrio madrileño de Chamartín, el estadio tiene una capacidad aproximada de 85 000 espectadores. Además de ser la fortaleza de los blancos, ha acogido numerosas finales de la Copa de Europa/Liga de Campeones y fue una sede clave de la Copa Mundial de la FIFA de 1982.

El ambiente del Derbi Madrileño es famoso por ser hostil y electrizante, y el techo de alta tecnología suele mantener el ruido atrapado en el interior a niveles ensordecedores.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: resultados cara a cara