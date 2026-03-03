Goal.com
World Cup Qualifiers
Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026: Italia contra Irlanda del Norte, clasificación de la UEFA, precios de las entradas y más

Aquí te explicamos exactamente cómo puedes conseguir entradas para ver el camino de tu país hacia la Copa del Mundo de 2026.

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 está en marcha, y la emoción de las eliminatorias está cautivando los corazones de los aficionados al fútbol de todo el mundo.

Por primera vez en la historia, 48 equipos competirán por el máximo galardón del fútbol internacional, lo que hará que el proceso de clasificación sea más intenso y emocionante que nunca. Desde las históricas rivalidades de Europa hasta los apasionados enfrentamientos de Sudamérica, cada partido es un paso crucial hacia la gloria en el torneo organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre cómo comprar entradas, encontrar los mejores precios y asegurarte de no perderte ni un momento de la lucha de tu país por clasificarse para la Copa Mundial.

¿Cuándo son las eliminatorias para la Copa del Mundo 2025/26?

La campaña de clasificación se está intensificando en todo el mundo, con una ventana internacional crucial prevista para este mes de marzo. 

Los equipos de todo el mundo están en acción mientras luchan por reservar su plaza en el torneo de 2026. 

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
26 de marzo
, 20:45 CET		Italia contra Irlanda del NorteEstadio Atleti Azzurri d'Italia, BérgamoEntradas
26 de marzo
, 20:45 CET		Gales contra Bosnia y HerzegovinaEstadio Cardiff City, CardiffEntradas
26 de marzo
, 20:45 CET		Ucrania contra SueciaEstadio Mestalla, Valencia (neutral)Entradas
26 de marzo
, 20:45 CET		Polonia contra AlbaniaPGE Narodowy, VarsoviaEntradas
26 de marzo
, 18:00 CET		Turquía contra RumaníaEstadio Olímpico Atatürk, EstambulEntradas
26 de marzo
, 20:45 CET		Eslovaquia contra KosovoTehelné pole, BratislavaEntradas
26 de marzo
, 20:45 CET		Dinamarca contra Macedonia del NorteEstadio Parken, CopenhagueEntradas
26 de marzo
, 20:45 CET		República Checa contra República de IrlandaEden Arena, PragaEntradas
26 de marzo
, 20:00 hora local		Nueva Caledonia contra JamaicaEstadio Akron, Zapopan, MéxicoEntradas
26 de marzo
, 17:00 hora local		Bolivia vs. SurinamEstadio BBVA, Guadalupe, MéxicoEntradas
31 de
marzo Por determinar		Final de la ruta A de la UEFA (ITA/NIR contra WAL/BIH)Por determinar (ganador de la semifinal)Entradas
31 de
marzo Por determinar		Final de la ruta B de la UEFA (UKR/SWE contra POL/ALB)Por determinar (ganador de la semifinal)Entradas
31 de
marzo Por determinar		Final de la ruta C de la UEFA (SVK/KOS contra TUR/ROU)Por determinar (ganador de la semifinal)Entradas
31 de
marzo Por determinar		Final de la ruta D de la UEFA (CZE/IRL contra DEN/MKD)Por determinar (ganador de la semifinal)Entradas
31 de marzo
, 15:00 hora local		República Democrática del Congo contra ganador de la semifinal de la ruta 1Estadio Akron, Zapopan, MéxicoEntradas
31 de marzo
, 21:00 hora local		Irak vs. Ganador de la semifinal de la ruta 2Estadio BBVA, Guadalupe, MéxicoEntradas

¿Dónde comprar entradas para los clasificatorios de la Copa del Mundo?

Las entradas para los clasificatorios para la Copa del Mundo suelen ponerse a la venta por etapas. 

La principal fuente de entradas es la federación oficial de fútbol del país anfitrión de cada partido. 

Por ejemplo, para ver jugar a Inglaterra en Wembley, hay que acudir a la página web oficial de la FA. Estas entradas suelen ponerse a la venta primero para los miembros del club oficial de aficionados antes de que se abra el periodo de venta general.

Sin embargo, en el caso de los partidos con mucha demanda, las entradas pueden agotarse casi al instante. Las plataformas secundarias, como StubHub, ofrecen la posibilidad de comprar entradas a otros aficionados en el último momento. 

¿Cuánto cuestan las entradas para los clasificatorios de la Copa del Mundo?

El precio de las entradas para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo varía considerablemente en función de varios factores: el partido, la ubicación, la categoría de los asientos y el punto de venta.

Las entradas vendidas oficialmente a través de las federaciones nacionales pueden ser bastante asequibles, a veces a partir de tan solo 20-30 € para partidos menos glamurosos. 

Sin embargo, para un partido importante como Brasil contra Argentina o Inglaterra contra Kosovo, los precios nominales serán significativamente más altos y se agotarán muy rápido.

En plataformas secundarias como StubHub, es posible que pagues más que el precio nominal. 

Actualmente, se pueden encontrar entradas en sitios web de reventa para algunos partidos por tan solo 12 dólares, mientras que las entradas premium para los partidos más importantes pueden costar varios cientos de libras. La clave es comparar precios en diferentes plataformas y ser flexible con la elección de asientos si se dispone de un presupuesto limitado.

¿Qué países se han clasificado para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Con países de todo el mundo representando a sus regiones para luchar por un puesto en la Copa del Mundo del año que viene, hay 18 plazas que ya se han cubierto para el torneo.

Los equipos que se han clasificado son:

  • Coanfitriones: Canadá, México, Estados Unidos
  • AFC: Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón
  • CAF: Marruecos, Túnez
  • CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC: Nueva Zelanda

¿Qué países se disputan la clasificación para el Mundial?

Con los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos ya clasificados, la batalla por las 45 plazas restantes en la Copa del Mundo de 2026 está en pleno apogeo. A fecha de octubre de 2025, docenas de países de todo el mundo siguen en liza. A continuación se ofrece un desglose preciso de los equipos que siguen compitiendo en cada confederación continental.

UEFA (Europa)

La fase de grupos de la fase de clasificación europea está en pleno apogeo. 54 naciones compiten por 16 plazas, repartidas en 12 grupos. Los equipos que siguen en liza son:

  • Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Inglaterra, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Hungría, Islandia, República de Irlanda, Israel, Italia, Kazajistán, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Escocia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Gales

CONMEBOL (Sudamérica)

La famosa y competitiva clasificación sudamericana ve a las 10 naciones compitiendo en un solo grupo por hasta siete puestos potenciales. Los países participantes son:

  • Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

AFC (Asia)

La fase de clasificación asiática ha llegado a la decisiva tercera ronda, en la que 18 equipos compiten por nueve plazas potenciales. Los países restantes son:

  • Australia, Baréin, China, Indonesia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Kirguistán, Corea del Norte, Omán, Palestina, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.

CAF (África)

La fase de grupos africana cuenta con 53 naciones que compiten por hasta 10 plazas. Las naciones que siguen compitiendo son:

  • Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

CONCACAF (América del Norte, América Central y el Caribe)

Con los anfitriones clasificados, las demás naciones se encuentran en la tercera y última ronda de clasificación. Los 12 equipos que luchan por hasta cinco plazas son:

  • Costa Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago.

OFC (Oceanía)

Por primera vez, Oceanía tiene una plaza garantizada, y una segunda nación podrá clasificarse a través de una repesca. La tercera ronda de clasificación cuenta con estos 8 equipos:

  • Fiji, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tahití y Vanuatu.

