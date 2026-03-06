Cómo comprar entradas para Al-Riyadh 2025/26: precios de la Saudi Pro League, próximos partidos y más

La Liga Profesional Saudí ha ganado mucho prestigio a nivel mundial en las últimas temporadas, gracias a la llegada de algunas de las estrellas del fútbol mundial a Oriente Medio. Entre los clubes que compiten en esta división de élite se encuentra el Al-Riyadh, uno de los cuatro equipos de la capital saudí, Riad, que lucha por alcanzar la cima del fútbol saudí.

A medida que la venta de entradas para los partidos del Al Riyadh capta el interés de los aficionados, también crece la tendencia hacia la participación digital. Para los aficionados del Reino Unido interesados en ampliar su interacción con los partidos, el código promocional de William Hill sirve como puerta de entrada a emocionantes oportunidades de apuestas. Este código ofrece una variedad de promociones exclusivas, lo que permite a los aficionados experimentar los altibajos de los partidos con ángulos de apuestas estratégicos.

Aunque no tiene tantos títulos como algunos de sus rivales de la ciudad, el Al-Riyadh tiene una rica historia que se remonta a su fundación en 1953 y actualmente juega sus partidos como local en la Liga Profesional Saudí, lo que demuestra su crecimiento entre los mejores equipos del reino.

Deja que GOAL te guíe a través de todo lo que necesitas saber sobre la compra de entradas para los partidos del Al-Riyadh, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan, para que puedas estar allí en persona para apoyar al club.

Próximos partidos de Al-Riyadh 2026

Fecha y hora (KSA) Partido Entradas 13 de marzo de 2026 - 22:00 Al-Riyadh contra Al-Ittihad Entradas 5 de abril de 2026 - 22:00 Al-Riyadh contra Al-Shabab Entradas 9 de abril de 2026 - 22:00 Al-Ettifaq contra Al-Riyadh Entradas 24 de abril de 2026 - 20:10 Al-Hazem contra Al-Riyadh Entradas 28 de abril de 2026 - 22:00 Al-Riyadh contra Al-Qadsiah Entradas 2 de mayo de 2026 - 22:00 Al-Fayha contra Al-Riyadh Entradas 7 de mayo de 2026 - 22:00 Al-Riyadh contra Al-Fateh Entradas 13 de mayo de 2026 - 22:00 Al-Taawoun contra Al-Riyadh Entradas 21 de mayo de 2026 - 22:00 Al-Riyadh vs Al-Okhdood Entradas

Cómo comprar entradas para el Al-Riyadh 2025/26

La forma más fiable de comprar entradas para los partidos del Al-Riyadh es a través de la página web oficial de la Saudi Pro League (SPL), donde puede navegar hasta la sección «Fixture/Tickets» (Calendario/Entradas) en la pestaña «Matches» (Partidos). Las entradas también están disponibles a través del portal oficial del estadio Prince Turki bin Abdul Aziz.

Las jornadas de la Saudi Pro League suelen durar tres días, de jueves a sábado, coincidiendo con el fin de semana saudí, y las entradas suelen salir a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para los partidos más demandados, como el derbi de la capital u otros partidos populares en los que participa el Al-Riyadh, se recomienda encarecidamente comprar las entradas tan pronto como salgan a la venta para asegurarse los mejores asientos.

No es necesario ser socio del club para comprar entradas para un solo partido, pero el Al-Riyadh también ofrece varios paquetes de afiliación, cada uno de los cuales ofrece ventajas como acceso prioritario a las entradas, contenidos exclusivos y beneficios en el estadio.

Aunque los portales oficiales de la liga y del estadio siguen siendo la forma más segura de conseguir entradas, los aficionados también pueden consultar plataformas secundarias de confianza, como StubHub, donde las entradas cuestan a partir de unos 69 SAR, lo que supone una opción alternativa para los aficionados que deseen asistir.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Riyadh 2025/26?

Los precios de las entradas para el Al-Riyadh varían en función del partido, la categoría de asiento y el nivel de demanda.

Las opciones premium, como los palcos VIP y las suites ejecutivas, tienen un coste más elevado, mientras que las entradas generales son una forma más asequible de disfrutar del espectáculo. Para los partidos importantes, los precios pueden oscilar entre 50 SAR y 1500 SAR o más para los asientos premium.

Los aficionados deben estar atentos a la página web oficial de la SPL o al portal del estadio Prince Turki bin Abdul Aziz para obtener la información más reciente sobre las entradas, incluida la disponibilidad y los precios.

Las entradas también están disponibles en plataformas secundarias de confianza, como StubHub, con precios a partir de 69 SAR, lo que ofrece una alternativa para los aficionados que desean asegurarse su plaza.

¿Qué se puede esperar del Al-Riyadh en la temporada 2025/26?

El Al-Riyadh SC, fundado en 1953, es uno de los clubes históricos del fútbol saudí. Aunque no tiene tantos títulos como algunos de sus rivales de Riad, ha ido ganando protagonismo en la Saudi Pro League, compitiendo entre los mejores equipos del país y consolidando su presencia en el ámbito nacional.

En las últimas temporadas, el Al-Riyadh ha reforzado activamente su plantilla con el objetivo de luchar por los títulos de liga y dejar huella en la máxima categoría. El club sigue atrayendo a jugadores de calidad, combinando el talento local con fichajes internacionales clave para mejorar tanto el rendimiento como la visibilidad en el escenario regional.

Los aficionados que quieran ver al Al-Riyadh en acción en el estadio Príncipe Turki bin Abdul Aziz pueden adquirir sus entradas antes de los próximos partidos, para no perderse la oportunidad de presenciar algunos de los encuentros más emocionantes de la liga.

Historia del estadio Príncipe Turki bin Abdul Aziz

El estadio Príncipe Turki bin Abdul Aziz es el estadio tradicional del Al-Riyadh SC, situado en Riad, Arabia Saudí. El recinto ha sido una parte fundamental del panorama deportivo de la ciudad desde su inauguración en 1988, ofreciendo a los aficionados locales un lugar donde animar a su equipo en apasionados encuentros de liga.

El estadio tiene una capacidad para unos 15 000 espectadores, lo que lo convierte en un recinto íntimo pero animado donde los aficionados pueden estar cerca de la acción. Su diseño compacto contribuye a crear un ambiente cargado de emoción los días de partido, especialmente durante los encuentros importantes de la Pro League.

Situado en la carretera Salah Ad Din Al Ayyubi, en el distrito Al-Malaz de Riad, el estadio es de fácil acceso para los aficionados locales y desempeña un papel fundamental en la identidad del club.

Aunque es más pequeño que algunos de los estadios más grandes del reino, el estadio Príncipe Turki bin Abdul Aziz sigue siendo un recinto muy querido por los fieles seguidores del Al-Riyadh, un lugar donde se viven momentos memorables de la liga y donde los aficionados se reúnen para apoyar a su equipo en la Liga Profesional Saudí.