¿Cómo afecta el coronavirus al futbol chino, qué estrellas dejaron la liga y sus riesgos?

En los últimos meses, el Coronavirus se ha convertido en el principal mal para el futbol internacional, pues el balompié de ha venido a menos por quienes decidieron dejar el máximo circuito debido a dicha enfermedad.

Y es que una serie de personajes se han marchado de la Superliga por miedo a resultar afectados por un virus que poco a poco fue propagándose sin una pronta solución que pueda equilibrar las opiniones.

Por ende, la crísis sanitaria ha generado una importante preocupación entre cada jugador que llevó al éxodo de una serie de personajes de la competición en el último mercado de transferencias, optando por jugar en otros países y así no resultar contagiados.

Hongshan Arena, a sports arena in Wuhan having hosted the Military World Games in October last year, is renovated into a provisionary hospital of 800 beds for patients showing less severe symptoms. 5 other arenas and exhibition centers have also been renovated for patients. pic.twitter.com/rpxBUCn7gX