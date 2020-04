¿Cómo afecta el coronavirus al FIFA 20?

El futbol en todo el mundo se ha detenido por el COVID-9, que también terminó por afectar al FIFA 20.

La suspensión de la mayoría del futbol en todo el mundo por la pandemia de coronavirus tuvo un gran impacto en este bello deporte e incluso terminó por afectar al FIFA 20.

FIFA Ultimate Team sigue de cerca lo que sucede en la realidad con el futbol, con jugadores en FIFA 20 recibiendo mejoras basándose en su actuación en la vida real y con EA Sports sacando desafíos que coinciden con torneos como Champions League o .

¿Cómo ha cambiado el Team of the Weak?

Con ninguna de las cinco ligas top de Europa en funcionamiento por el COVID-19, el Team of the Week 28 de FIFA 20 hubiera tenido jugadores únicamente de , y . Como resultado, EA Sports pausó la regularidad del Equipo de la Semana hasta que la actividad regrese.

Más equipos

En vez del Team of the Week (TOTW) cada miércoles, EA Sports introdujo el Team of the Week Moments. Cada uno de estos equipos está basado en uno específico de ediciones anteriores de FIFA, siendo el inicial el de la semana 28 de FIFA 18.

Los ratings asignados para el Team of the Week Moments estará basado en las medias de los jugadores en FIFA 20, así que la mejora de Kyle Walker en FUT 18 fue con rating de 86, mismo que tiene como base en FIFA 20, así que en el Momentos del Equipo de la Semana lo subieron a 87.

Los jugadores de Team of the Week Moments también serán usados como recompensas de FUT Champions y pueden ser utilizados en vez de los TOTW normales como cartas para los Desafíos de Creación de Plantilla (DCP). Las fichas de Ones to Watch y Headlines también recibirán mejoras si son incluidos en el Momentos del Equipo de la Semana.

¿Qué reemplazó a los Enfrentamientos de la Marquesina?

Como el Equipo de la semana fue reemplazando con el Momentos del Equipo de la Semana, los Enfrentamientos de la Marquesina fueron sustituidos por los Momentos de Enfrentamientos de la Marquesina. De la misma manera, saldrán cada jueves hasta que se reanude la actividad.

Los Momentos de Enfrentamientos de la Marquesina son Desafíos de Creación de Plantilla (DCP) basados en partidos históricos, igual que los Momentos del Equipo de la semana. Son determinados por juegos clásicos que pasaron en la semana correspondiente de la temporada anterior.

¿Habrán Jugadores del Mes?

El premio al Jugador del Mes era asignado en las ligas top en febrero, pero como el futbol se pausó en marzo, estas recompensas han sido detenidas indefinidamente en la vida real. FIFA 20 refleja la realidad y la última edición de Jugadores del Mes serán los que salieron en febrero.

¿Cómo se ven afectadas las cartas de y Europa League?

A diferencia de las cartas de Ones to Watch y Headliners, las de Champions League y Europa League no recibirán mejoras en el período en el que el futbol esté suspendido por la pandemia de coronavirus. Además, no habrán fichas de Jugador del Partido mientras la Champions League, Europa League y CONMEBOL estén pausadas.

Todos estos regresarán cuando se reanuden las competencias, con las cartas en vivo retomando en donde se quedaron. Por ejemplo, Leon Goretzka y Kingsley Coman, del Bayern Munich, recibirán mejoras si avanzan en su serie de Champions League ante el .

¿Se retrasará el Equipo de la Temporada?

El Team of the Season normalmente sale a inicios de mayo en Ultimate Team. Sin embargo, en esta ocasión existirá el Equipo de la Temporada Hasta Ahora, que juzgará los desempeños de los jugadores de las ligas top hasta el momento en el que se detuvo la actividad.

¿Qué ha pasado con las competencias de FIFA 20?

El 13 de marzo, EA confirmó que suspendería la Serie Mundial de EA SPORTS FIFA 20 hasta neuvo aviso. Esto incluye los eventos operados por EA, así como los torneos de terceros que se desarrollan bajo la licencia de EA, así como las clasificaciones profesionales.

EA is suspending all EA SPORTS FIFA 20 Global Series events until further notice. #FGS20



Details ➡️ https://t.co/r3axjrsusu pic.twitter.com/ou14sig3an — EA SPORTS FIFA Competitive Gaming (@EAFIFAesports) March 13, 2020

La Quinta Fase de FUT 20 Champions Cup iba a iniciar el 3 de abril en Bucharest, pero el evento fue totalmente cancelado. La Sexta Etapa se mantiene en el calendario del 15 al 17 de mayo, pero su futuro está en duda. Las finales de la ePremier League estaba agendado para el 27 y 28 de marzo con un premio de £20,000 (unos 23,000 dólares) para el ganador, pero de igual manera fue pospuesto indefinidamente.