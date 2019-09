Coito: "Nuestro equipo es bueno y no le sobra nada"

Honduras se prepara para el amistoso frente a Puerto Rico y el seleccionado ya tiene todo listo para el duelo en Tegucigalpa.

Fabián Coito ultima los detalles previos al duelo de Honduras como local frente a Puerto Rico, en el amistoso de este jueves que le servirá a la Bicolor para ponerse a punto de cara a la Liga de las Naciones de la Concacaf.

"Uno de los pedidos nuestros a la hora de buscar rivales para esta fecha FIFA fue que un equipo del Caribe. Por Liga de Naciones no daban muchas opciones, pero el juego con Puerto Rico que por sus características nos va a servir", dijo el seleccionado uruguayo, en referencia al debut del 10 de octubre contra Trinidad y Tobago.

En los papeles, Honduras es ampliamente favorito respecto a los boricuas. "A priori lo que uno se imagina del partido por la historia de ambas selecciones, pero al iniciar el juego eso no cuenta, lo importante es lo que hagamos", dijo el técnico. Y agregó que "lejos estamos de subestimar al rival, no lo podemos hacer, nuestro equipo es bueno, que no le sobra nada. Tampoco tenemos gran información del rival y lo menos que queremos es vernos sorprendidos".

Tras el duelo ante Puerto Rico habrá un duelo de mayor nivel contra , el martes 10. "Son dos partidos muy importantes, muy apretados por los días y cambio de ciudad. Hay futbolistas que vienen en distintos momentos, unos terminando y otros empezando, vamos a considerar mucho el tema de las fatigas al momento de encarar los dos encuentros", anticipó.