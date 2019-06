Coito apunta contra el árbitro: "El señor pitó todo al revés"

El técnico de Honduras se quejó del trabajo del estadounidense Jair Marrufo durante la caída del seleccionado catracho a manos de Jamaica.

Honduras comenzó de manera negativa su aventura por la al caer 3-2 con en el Parque Independencia de Kingston. Y Fabián Coito, entrenador del combinado catracho, no sólo tuvo autocrítica sino también palabras de protesta hacia el referee del juego: Jair Marrufo.

"El señor pitó todo al revés, no sacó amarillas y no pitó los contactos en el área. Yo no sé para qué me dieron una charla de arbitraje cuando este señor no hizo las cosas bien. Por lo menos con respecto a la charla fue todo al revés lo que él hizo", expresó el uruguayo en relación al estadounidense.

Sobre este tema puntual, Coito ahondó: "Le dije que a mi criterio hay dos faltas, la última donde hay contacto y hay que cobrarlo. No entiendo para qué nos dan esas charlas si después los árbitros son los mismos que las violan".

Igualmente, hizo un análisis de lo que le faltó a los hondureños: "Un poco con bronca por el resultado del partido, por momentos hicimos bien las cosas. Las acciones claras no las pudimos definir, nos faltó a la hora de la finalización. Yo no me animo a decir que lo de nosotros fue más espíritu y empuje que juego, por ratos Jamaica no dominó".

Foto: CHANDAN KHANNA/AFP/Getty Images