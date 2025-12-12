Club América se suma como aliado oficial de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

El Club América, el máximo ganador del futbol mexicano, se sumó oficialmente al camino rumbo a la Copa del Mundo 2026 al ser presentado como Host City Supporter de la Ciudad de México, una de las sedes principales del torneo.

La institución azulcrema colaborará en la promoción de la imagen de la capital y en el diseño de experiencias para los millones de aficionados que llegarán durante el Mundial.

“Estamos muy agradecidos por poder respaldar a nuestra Ciudad de México, una de las urbes más vibrantes y cosmopolitas del planeta y hogar de nuestras Águilas. Aquí se disputarán cinco partidos del Mundial, incluidos al menos dos de nuestra Selección Mexicana”, indicó el club en un comunicado. Junto al América, también Uber fue anunciada como aliada dentro del plan de entretenimiento que prepara la capital, en la que México fungirá como anfitrión mundialista por tercera ocasión en su historia.

Getty Images

“Es un hecho histórico que el club más grande y ganador de la región, como marca global, se comprometa con el evento deportivo más importante del mundo. Agradecemos a la FIFA por permitirnos ser pieza central de las actividades que se realizarán en la sede Ciudad de México”, añadió la directiva.

Con esta designación, América se convierte en el primer club mexicano y el primero a nivel mundial en involucrarse directamente con la organización de la Copa del Mundo. Además de colaborar con FIFA, el club podría incluso ser utilizado como centro de entrenamiento por alguna selección, aunque esto aún no ha sido confirmado.

“La Copa del Mundo 2026 será mucho más que futbol; será una oportunidad única para proyectar el nombre de nuestra ciudad ante el mundo”, expresó Michel Bauer, director general del comité organizador de la sede capitalina y exdirectivo del club.

Getty Images

Uber también formará parte del proyecto de entretenimiento de la CDMX durante la justa, con el objetivo de impulsar el turismo hacia los museos más representativos de la ciudad, que tendrán programadas diversas actividades mundialistas. Entre ellos se encuentran: Museo de Antropología, Yancuic, El Colegio Nacional, Franz Mayer, MIDE, Papalote, MUAC, Universum, Museo Memoria y Tolerancia, Museo Dolores Olmedo y Museo Polanco.

Finalmente, se confirmó que el Zócalo capitalino albergará el FIFA Fan Festival, con la intención de convertirse en el más grande de todas las sedes del Mundial 2026.