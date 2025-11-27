Cleveland Browns vs San Francisco 49ers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Shedeur Sanders se coloca bajo el centro por solo la segunda vez en su carrera en la NFL mientras los Cleveland Browns (3–8) reciben a Brock Purdy y los San Francisco 49ers (8–4) en la ciudad.

Cleveland regresa al Dawg Pound emocionado después de una victoria contundente de 24-10 en Las Vegas, mientras que San Francisco llega con su propio impulso, recién salido de una victoria en el Monday Night Football sobre los Panthers, su segundo triunfo consecutivo.

Con 8-4, los 49ers han vuelto a meterse de lleno en la carrera del Oeste de la NFC, y están jugando como un equipo que espera estar presente cuando todo se decida.

Entonces, ahora la pregunta es: ¿puede San Francisco lograr tres victorias seguidas y mantener el impulso, o Shedeur Sanders y los Browns desbaratarán el avance de los Niners? Abróchense el cinturón, este partido promete drama.

Cleveland Browns vs San Francisco 49ers hora de inicio

Los San Francisco 49ers y Cleveland Browns juegan el domingo 30 de noviembre, en el Huntington Bank Field en un juego del calendario de la Semana 13 de la NFL. El inicio está programado para la 1 pm ET o 10 am PT.

Noticias del equipo Cleveland Browns

Shedeur Sanders comenzó el año enterrado como QB4 en el orden de profundidad de Cleveland, pero los dioses del fútbol tenían otros planes. Un intercambio que involucró a Joe Flacco y una conmoción cerebral de Dillon Gabriel abrieron las puertas de par en par, y el novato de Colorado las aprovechó. En su debut, Sanders completó 11 de 20 pases para 209 yardas, lanzando un touchdown y una intercepción, convirtiéndose en el primer quarterback novato de los Browns en este siglo en ganar su primer inicio. Así que no fue sorpresa, y francamente, no hubo debate, cuando Kevin Stefanski le entregó las llaves de nuevo esta semana, incluso con Gabriel médicamente autorizado.

En el otro lado del balón, Myles Garrett continúa anclando una de las defensas más implacables de la NFL, y estará ansioso por enfrentar a una ofensiva de los 49ers que ha tenido altibajos esta temporada. San Francisco solo ha superado la barrera de los 21 puntos cinco veces en todo el año, y si no pueden mantener a Garrett y su equipo destructor fuera del backfield, ese número no mejorará.

Informe de Lesiones de los Browns: Alex Wright – fuera; Jamari Thrash – fuera; Adin Huntington – cuestionable

Getty Images

Noticias del equipo San Francisco 49ers

Aun así, los Niners llegan en racha después de la victoria de 20-9 del lunes por la noche sobre Carolina, liderados, por supuesto, por Christian McCaffrey, quien una vez más impulsó la ofensiva. La superestrella acumuló 143 yardas totales y anotó, y ahora está acechando la historia: McCaffrey está a punto de convertirse en el primer jugador en lograr dos temporadas separadas con 1,000 yardas por tierra y 1,000 yardas por recepción. Brock Purdy también jugó bien con 200 yardas de pase y tres touchdowns.

Reporte de Lesiones de los 49ers: Robert Beal Jr. – cuestionable, Jordan James – cuestionable, Jordan Watkins – cuestionable, Eddy Pineiro – fuera, Kevin Givens – fuera, Connor Colby – fuera, Tatum Bethune – fuera

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Browns vs 49ers en EE. UU.

El partido Browns vs 49ers en la Semana 13 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Browns vs 49ers a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan seguir la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para superar las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Browns vs 49ers

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios van subiendo a través de las categorías: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden a las gamas premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Browns vs 49ers Fantasy Football

La defensa de los 49ers ha estado cojeando a lo largo de la temporada, golpeada por lesiones de izquierda a derecha. Aún así, incluso una unidad herida ha mostrado sus dientes, solo pregúntale a Atlanta en la Semana 7 o Carolina en la Semana 12. Y ahora San Francisco se enfrenta a un enfrentamiento que parece incluso más jugoso que ambos: una cita con Shedeur Sanders en su segundo inicio en la NFL. El novato ha lanzado una intercepción en cada una de sus dos salidas, y la línea ofensiva de Cleveland ha sido un torniquete para cada mariscal de campo lo suficientemente desafortunado como para alinearse detrás de ella.

San Francisco pasó por encima de los Panthers el lunes por la noche, pero no fue exactamente una tarde destacada para Brock Purdy. Los Niners ganaron fácilmente, sin embargo, el mariscal de campo tuvo un mal desempeño, con tres intercepciones, menos de 200 yardas de pase y un estadio entero de managers de fantasía gruñendo de disgusto. Hasta nuevo aviso, las expectativas deberían mantenerse bajas para Purdy en el mundo de la fantasía.

Mientras tanto, Christian McCaffrey sigue viviendo en su propio estrato. Solo dos veces en todo el año ha terminado fuera del rango del RB9, un currículum que grita "mejor corredor de fantasía en el fútbol". Claro, los Niners se enfrentan a un frente duro de Cleveland esta semana, Myles Garrett y su equipo han estado causando caos desde septiembre. Pero la ofensiva de los Browns ha sido tan plana que los oponentes frecuentemente juegan con la ventaja, y los guiones de juego positivos han permitido que corredores de élite como CMC sigan siendo la realeza de la fantasía. Hasta que se demuestre lo contrario, está asegurado como un titular automático.

Por parte de Cleveland, Shedeur Sanders hizo su primera titularidad en la Semana 12 con Dillon Gabriel fuera por el protocolo de conmociones. Desde entonces, Gabriel ha superado el protocolo, pero los Browns se están quedando con Sanders. La ex estrella de Colorado añade un destello vertical que Gabriel nunca desbloqueó del todo, pero el novato ha estado inestable cada vez que llega la presión. Afortunadamente para él, San Francisco no ha estado precisamente asediando a los mariscales de campo esta temporada, dando a Sanders otra oportunidad de brillar. Aun así, en una ofensiva en dificultades, es como mucho una opción de mariscal de campo de bajo nivel QB2.

En el campo trasero, Quinshon Judkins completó su carga de trabajo de la Semana 12 a pesar de estar lesionado, y aún así anotó dos touchdowns por tierra. Dylan Sampson trabajó como RB2 y registró su segunda mayor participación de jugadas desde la Semana 8, consiguiendo un impresionante touchdown de recepción y carrera de 66 yardas. Si la lesión de Judkins lo limita en cualquier medida, Sampson se convierte inmediatamente en el principal beneficiario. Y con Cleveland teniendo uno de los cinco calendarios de fantasía más favorables restantes para corredores, la carga de trabajo de Judkins debería seguir siendo pesada, ha registrado 16 o más oportunidades en siete de sus últimas nueve apariciones.

Predicciones del Juego Browns vs 49ers

Los puntos podrían ser de difícil obtención en este enfrentamiento, incluso con el genio ofensivo Kyle Shanahan diseñando jugadas para Brock Purdy, Christian McCaffrey y George Kittle. Los Browns tienen una ventaja innegable, Myles Garrett y ese feroz frente de Cleveland están preparados para intimidar la línea ofensiva de San Francisco y definitivamente tendrán sus oportunidades.

Pero aquí está el problema para Cleveland: aunque pueden lastimar a los 49ers, no tienen el juego de mariscal de campo, la protección o las armas en el exterior para realmente castigar a una defensa de los Niners lesionada. Es una ecuación desigual.

El ataque de San Francisco probablemente no parecerá una clase magistral en la Semana 13, no esperen fuegos artificiales en cada jugada, pero no los necesitarán. Los 49ers deberían resolver esto, tomar el control cuando sea necesario y salir con otra victoria.

Probabilidades de Apuestas Browns vs 49ers

Diferencia de puntos

49ers -6 (-108)

Browns +6 (-112)

Línea de dinero

49ers: -265

Browns: +215

Total

39.5 (Más de -115/Menos de -105)