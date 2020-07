Claudio Bravo volvió a arremeter contra el Sifup

A través de una carta, el otrora capitán de la Selección chilena emplazó al organismo para que se aclare el polémico Fondo de Retiro.

La controversia entre el Sindicato de Futbolistas Profesionales y la agrupación de jugadores retirados sumó un nuevo capítulo. Si en un principio Marcelo Salas cuestionó a la entidad presidida por Gamadiel García, ahora fue el turno de Claudio Bravo, quien, a través de una carta, emplazó al organismo para que se aclare el polémico Fondo de Retiro. Y es que el SIFUP recibió un monto de dinero para distribuir entre sus asociados; sin embargo, la decisión contempla solo a quienes se hayan retirado de la actividad desde 2016 en adelante.

Por lo mismo, el otrora capitán de la Selección chilena exigió respuestas sobre este cuestionado beneficio, el cual se originó por el millonario contrato con la empresa Turner.

“Solicito la copia del contrato suscrito con la empresa Turner y el Sifup por el cual se acordó el pago de un monto de dinero por la venta del CDF. También la copia de la sesión donde se aprobó la suscripción de ese contrato, la copia de la sesión donde se aprobó la creación de un fondo de retiro y el pago de un bono de retiro con los dineros obtenidos por la venta del CDF, y la individualización de quiénes han y se encuentran recibiendo ese bono…”, sostuvo el golero del en la misiva.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Tras esto, Luis Marín, secretario del sindicato, se mostró sorprendido con el texto del bicampeón de América, en el que solicita la entrega de todos los antecedentes en un plazo de diez días.

"Bravo tiene mi teléfono y no tengo problemas en hablar con él y si quiere información del sindicato puede llamar. Gamadiel ya le explicó los proyectos que teníamos desde 2016 en adelante", expresó en diálogo con Radio Cooperativa. "Intentamos conversar con él desde el 2017 sobre el Fondo de Retiro, pero no se por qué no se dio ese acercamiento. Hoy Claudio pertenece a un gremio que no es el nuestro porque juega en , el Sifup rige para los jugadores activos de los 45 clubes profesionales chilenos", cerró.