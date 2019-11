Choco Lozano: "Mi sueño es jugar un Mundial con Honduras"

El delantero del Cádiz habló sobre su actualidad, su pasado reciente en LaLiga y sobre sus sueños a futuro.

Antony Lozano está viviendo un gran presente en el de la segunda división española. El 'Choco' habló en una entrevista para y tocó varios temas, entre ellos su pasado por el B, su gol al y sus sueños con el equipo nacional.

Tras comenzar su carrera en el Olimpia, Lozano, fruto de sus buenas actuaciones, emigró rápidamente a . le puso el ojo y se hizo de su pase, aunque lo prestó primero al Alcoyano de la segunda división para que gane experiencia:.

“Pude venir a España por primera vez cuando tenía 18 años. Firmé con Valencia y me prestaron a un equipo en LaLiga Smartbank, Alcoyano. Mi primera experiencia en España no fue la mejor, me fui con un mal sabor de boca. Había estado muy esperanzado, Valencia se había interesado en mí y me había traído a España. Me dije que aprovecharía la oportunidad. Pero las cosas no salieron bien, y fui liberado y regresé a Honduras. Parecía que podría haber sido el final de mi carrera. Pero volví a Honduras con el objetivo de volver a España. Era algo que tenía que hacer. Tenía que regresar a España. No sé por qué, pero sabía que podría tener éxito en España. Sabía que tenía mucho más que dar. Así que fui a Honduras por 2 años y jugué muy bien. Pude volver a España con el CD , pero esta vez fue diferente ”

Su paso por tras una buena temporada en Tenerife:

“En el FC Barcelona ​​realmente te desarrollas como jugador de fútbol. Creces mucho. En el Barcelona, ​​independientemente de la categoría de su equipo, todos juegan igual. Aprendes a controlar el balón y coordinar los movimientos con tu equipo y tus compañeros. Realmente puedes desarrollar tu técnica allí. Si estás dispuesto a aprender, vas a crecer mucho como jugador de fútbol. Ese fue un aspecto importante en mi desarrollo. Es un recuerdo maravilloso. Estoy muy agradecido con el FC Barcelona ​​porque me dieron una oportunidad ".

El gol más especial de su carrera en el Bernabéu:

“Sin duda, mi gol en el Bernabéu fue el más importante. Quiero decir, es un estadio emblemático, y el Real Madrid es un club legendario. Siempre soñé con jugar contra el Real Madrid. Solía ​​ver videos del Real Madrid cuando estaba en Honduras. Veía sus juegos y luego jugué contra ellos. Fue super especial porque recuerdo cuando los miraba en la televisión. Luego estuve allí en vivo, compitiendo contra ellos. Es irreal. Ni siquiera puedo decirte cómo se sintió. Me faltan las palabras para describirlo. Es algo que tienes que experimentar en persona".

Sobre su sueño de jugar en la Copa del Mundo con Honduras:

“Las cosas se ven bien en Honduras. Tenemos grandes jugadores. Son jóvenes y están avanzando. Estos muchachos están trabajando para llegar a la Selección Nacional. Tener ese nivel de competencia es genial para todo el equipo. Creo que Honduras es un país que realmente ama el fútbol. Ya sea que entiendan o no el deporte, los fanáticos quieren que gane la Selección. Independientemente de lo que esté sucediendo en el país, si la Selección gana, todos estarán felices. Simplemente muestra cuánto significa el fútbol para nosotros. Sí, obviamente es el sueño de todo jugador de fútbol jugar en la Copa del Mundo. Creo que jugar en una Copa del Mundo es el mayor logro de un jugador. Espero jugar en una Copa del Mundo con la Selección de Honduras. Nada superaría eso".