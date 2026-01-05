Chivas vs Pachuca, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chivas recibe al Pachuca este sábado 10 de enero en el Estadio Akron a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Chivas vs Pachuca del torneo Clausura 2026

El Guadalajara vivirá su segundo torneo con Gabriel Milito y tras algunos ajustes en la plantilla, el conjunto del Rebaño Sagrado espera poder trascender más allá de los cuartos de final, instancia que alcanzaron el torneo pasado y esperan poder superar en esta oportunidad.

Por su parte, los Tuzos viven una etapa de renovación con la llegada de Esteban Solari al banquillo de los Hidalguenses y después de mucha irregularidad y quedar eliminados en el Play-In del Apertura 2025, confían en retomar el protagonismo para aspirar al título del futbol mexicano una vez más.

Cómo ver Chivas vs Pachuca, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Prime Video Estados Unidos Telemundo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Prime Video, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Telemundo. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Chivas vs Pachuca

Liga MX - Clausura Estadio Akron

El partido se disputa este sábado 10 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Akron.

México:17:00 horas

Estados Unidos:18:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 20:00 horas

20:00 horas España:00:00 horas (domingo 11)

Noticias del equipo y escuadras

CD Guadalajara contra Pachuca alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Milito Alineación probable Suplentes Manager E. Solari

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Chivas

Pese a que quedaron eliminados en cuartos de final del torneo pasado y estuvieron muy cerca de colarse a semifinales, el Guadalajara dejó sensaciones positivas en el primer semestre de Gabriel Milito como entrenador y ahora, quieren confirmar que su buen papel no fue una casualidad y aspirar a pelear por el título con las plantillas más poderosas de la Liga MX.

Ya sin jugadores como Javier 'Chicharito' Hernández. Isaac Brizuela y Cade Cowell y con las incorporaciones de Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, el Rebaño Sagrado espera comenzar con el pie derecho el andar en el primer torneo del año dentro del futbol mexicano.

Con el reciente bicampeonato de Toluca, ahora los Diablos Rojos empataron a Chivas como el segundo equipo más ganador de México con doce títulos de liga, por lo que el conjunto Tapatío quiere evitar que los Mexiquenses los rebasen en ese rubro y volver a alzar el campeonato de la competencia, mismo que se les ha negado desde el Clausura 2017 y el cual estuvieron muy cerca de volver a conquistar en el Clausura 2023 cuando cayeron ante Tigres en la gran final.

Noticias de Pachuca

Después de un caótico Apertura 2025, donde incluso despidieron a Jaime Lozano como director técnico antes de iniciar el Play-In, el Pachuca llega a este nuevo año con ánimos renovados con Esteban Solari ahora al mando del club, en busca de meterse a la Liguilla como objetivo primordial.

El cuadro hidalguense contará con el regreso del goleador venezolano Salomón Rondón, quien estuvo los últimos seis meses en el Real Oviedo de España, además de la reciente incorporación de Alan Mozo, el cual estará haciendo su debut con los colores Blanquiazules precisamente ante su ex equipo en este partido de la fecha 1.

Cómo llegan al partido

