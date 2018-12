Chivas vs Espérance de Tunis: goles, resumen y videos

Chivas se enfrentó a ES Tunis , campeón del futbol africano, peleando por el quinto lugar del Mundial de Clubes.

El marcador finalizó 1-1, pero desde los once pasos el equipo de Tunez se llevó el triunfo con marcador de seis goles por cinco.

A continuación, las mejores acciones.

🌍 #ClubWorldCup



🇹🇳 Esperance Sportive de Tunis defeat CONCACAF CL champions Chivas on penalties after drawing 1-1 (Youcef Belaili 🇩🇿) with this winning penalty pic.twitter.com/mag2vmYOQu