Chivas apoyará a Martino y los microciclos en la Selección mexicana

Mariano Varela dejó claro que el club trabajará en conjunto con el cuerpo técnico del Tri.

Por Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

Mariano Varela, director deportivo de Chivas, aclaró no estar en contra de la metodología de microciclos que implementará Gerardo Martino en Selección mexicana y que deberán presentarles un esquema de trabajo, mismo que diseñará el cuerpo técnico del ex entrenador de Paraguay.

“Si se dan las cosas en cuanto a tiempos, en cuanto a planificación, por supuesto que hay un apoyo total a selección, son de las cosas que en su momento hoy hablamos muy en general. Chivas está para apoyar a la Selección”, mencionó a los medios de comunicación en Guadalajara.

“Hay que dialogar (con directivos y estructura), fue la primera visita. Va a ser una comunicación constante, manejando un mismo diálogo. Tirar declaraciones que no hayas platicado con ellos no sería ideal. Si a nosotros no nos afecta y hay un apoyo de nosotros, encantado. Hay que tomar en cuenta la parte deportiva, va a haber el apoyo (de Chivas al Tri)”, agregó.

El directivo fue explícito y señaló que deberá haber constante diálogo entre los cuerpos técnicos de Chivas y el Tri para el cuidado de los convocados.

“Más en aspectos físicos, buscan una integración, que conozcan a los jugadores, la forma de trabajo. Vienen fines de semanas importantes y no pueden venir con una cierta carga, ahí es donde se va a llevar la comunicación permanente, no solo con el director técnico, también con preparadores físicos para ver que hicieron, como vienen, como están de cargados. Toda la comunicación va a estar fluida”, aclaró.