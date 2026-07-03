Chievo Verona: ya es oficial el primer fichaje

El AC ChievoVerona anuncia el fichaje del defensa Matteo Salvi (1999), que la pasada temporada destacó con el Treviso. Marcó 5 goles y fue clave en la mejor defensa del campeón del Grupo C de la Serie D.

Su físico, su excelente sentido de la posición y su experiencia en categorías profesionales destacan en este defensa de 196 centímetros, sólido y con presencia en ambas áreas.

Se formó en las categorías inferiores de Empoli, Pisa y SPAL, y luego jugó con el filial del Atalanta.

En la Serie C ha disputado 63 partidos con las camisetas del Pontedera, el Pistoiese, el Union Clodiense y el Grosseto.