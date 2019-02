Chiellini: "El Real Madrid echa de menos a Cristiano"

El defensa de la Juventus analiza el choque contra el Atlético de Madrid y habla del papel que juega el delantero portugués; "Ramos es el mejor".

Giorgo Chiellini, capitán de la Juventus, concedió una entrevista al diario Marca en la que repasa todos los temas que hacen a la eliminatoria de Champions League contra el Atlético de Madrid (octavos de final).

JUGAR DOS VECES EN EL WANDA METROPOLITANO

"Una obsesión, no. Un objetivo, sí, pero con serenidad. Sabemos que no es el único equipo que quiere ganarla. Hay otros cinco o seis equipos que la pueden ganar. Es un objetivo real. Pensar que somos los favoritos, sería presuntuoso por nuestra parte. Tenemos todos para vencer y es nuestro objetivo y por eso queremos jugar en el Wanda Metropolitano no el 20 de febrero y sí el 1 de junio".

EL PAPEL DE CRISTIANO RONALDO

La llegada de Cristiano es importante porque ha cubierto un vacío que dejó Buffon a nivel de personalidad, como ejemplo a seguir en el vestuario. Porque Cristiano, al margen de lo que hace en el campo y que sólo un loco puede tener dudas porque él marca goles y los da, ha sido importante para nosotros porque ha sido un ejemplo para nosotros para mejorarnos. Después de tanto años dominando en Italia podíamos pensar que habíamos llegado a lo máximo, pero gracias a Cristiano estamos yendo más allá de lo que podíamos pensar, buscar otros límites. Hemos llegado a dos finales de la Champions, pero para seguir creciendo nos hacía falta el mejor. Nos ha ayudado en la cultura del trabajo porque todo los que estamos cerca de él sentimos admiración y estamos buscando simpre, entre colmillas, robarle algo de lo que tiene porque es un ejemplo.

Cuándo es el partido de vuelta entre Atlético vs. Juventus, por la Champions League

EL ATLÉTICO, MÁS ITALIANO QUE ESPAÑOL

El Atlético es el equipo que tiene una filosofía menos española y más italiana. Juego muy cerrado y vertical. Ha tenido unos resultados extraordinarios. Tiene jugadores de una gran calidad, que tratan bien a la pelota, pero no juegan como el Barcelona. Tiene un jugador increíble como Griezmann, que marca la diferencia y logra que el juego del Atlético sea imprevisible.

REENCUENTRO CON MORATA

Morata es un gran amigo, una persona espléndida. Es un chico de oro, que esperábamos que estuviera mucho más tiempo con nosotros, pero tuvo la ocasión de volver a su casa, el Real Madrid. Álvaro para un partido de Champions es un jugador muy peligroso, un gran realizador, que es rápido, que maneja bien las dos piernas, va bien de cabeza, pero creo que por tal y como juega el Atlético, Griezmann es el más importante. Y no lo digo solo por los goles.

¿En qué canal transmiten Atlético vs. Juventus?

MORATA YA ELIMINÓ AL MADRID, SU EX...

Basta, basta, el gol del ex ya lo logró en el Bernabéu. No más. No le diré nada. Le daré un gran abrazo. No hablaré con él del partido y sí de su mujer y sus hijos.

QUÉ LE FALTÓ A MORATA

Pienso que continuidad en un campeonato. Todavía es joven y creo que podrá demostrar que es un jugador increíble.

EL MADRID ECHA DE MENOS A CRISTIANO

No pensaba que fuera una posibilidad real porque no creía que un club como el Real Madrid iba a dejar marchar a un jugador así, tan determinante. El Real Madrid echa de menos a Ronaldo porque es un jugador que marca la diferencia y demuestra en cada partido que es el mejor del mundo. Misteriosamente no ganó el último Balón de Oro. Ronaldo y Messi son Lebron James y Kobe Bryant. Son extraterrestres, con un nivel más alto al resto y para nosotros la suerte es que uno de ellos esté aquí. Crea un buen ambiente y le hemos sentirse como en una familia. Le dijimos que trabajara tranquilamente y está demostrando lo que es y no solo hablo del terreno de juego, hablo en la vida del día a día.

Atlético de Madrid vs. Juventus: convocatoria, alineación y cómo verlo

EL NIVEL DE CRISTIANO

No pensaba que fuera una posibilidad real porque no creía que un club como el Real Madrid iba a dejar marchar a un jugador así, tan determinante. El Real Madrid echa de menos a Ronaldo porque es un jugador que marca la diferencia y demuestra en cada partido que es el mejor del mundo. Misteriosamente no ganó el último Balón de Oro. Ronaldo y Messi son Lebron James y Kobe Bryant. Son extraterrestre, con un nivel más alto al resto y para nosotros la suerte es que uno de ellos esté aquí. Crea un buen ambiente y le hemos sentirse como en una familia. Le dijimos que trabajara tranquilamente y está demostrando lo que es y no solo hablo del terreno de juego, hablo en la vida del día a día.

"TENGO UN MAL RECUERDO DE OBLAK"

Tengo un mal recuerdo de él porque uno años atrás, en las semifinales de la Europa League con el Benfica, paró todo y no nos dejó ganar. Está entre los tres mejores de Europa. Ha crecido mucho. Nosotros tenemos a Szczesny, el mejor de Italia con diferencia y que también está entre los mejores de Europa.Tiene la inteligencia necesaria para estar en una portería como la nuestra. Hace dos paradas y decide pa rtidos. Hace lo fácil y lo difícil.

¿En qué canal transmiten Lyon vs. Barcelona?

EL PENALTI DE BENATIA A LUCAS

El artículo sigue a continuación

No, no por favor. Para nosotros no lo fue y para los jugadores del Real, sí. Fue un momento complicado y difícil para el árbitro. Estábamos ganando 0-3 en Madrid, en el último segundo del añadido... imagina. Quizás mis compañeros y yo no actuamos bien por eso mismo. Es un buen árbitro, joven. No fue una situación agradable, pero comprensible, aunque no quiero que sirva de excusa. La historia lo recordará. Último segundo y podía ser penalti y podía no serlo. Fue como en la final de Berlín con una situación muy parecida sobre Pogba en la final con el Barcelona. Nadie se acuerda de esa jugada. Pasamos página. Real Madrid y Juve son dos grandes clubes. Nos equivocamos con el árbitro y hay que olvidar. Basta.

RAMOS ES EL MEJOR DEL MUNDO

Ya lo dije antes de nuestra eliminatoria del pasado año. Ahora hasta tira los penaltis. Es el mejor defensor del mundo en este momento y lo es de una manera merecida. Apenas comete errores y si hace alguno es porque todos nos equivocamos. Es un líder, tanto en el campo como fuera. Es de esos jugadores que pueden influir en los dos equipos. La temporada pasada, minuto noventa y tantos 0-3 a nuestro favor, pero creo que Ramos no hubiera sucedido. No porque Varane, Nacho o Vallejo no sean buenos, que lo son, es porque él no sólo juega el partido, si no que hace jugar a los demás. Es la diferencia entre un buen jugador y un campeón. Sergio es un fuera clase, un top, claro que falla, pero hace tantas cosas que buenas, que es el mejor.