Chiellini: "Admiro la malicia de Suárez, yo también soy un hijo de p... en el campo"

El defensa de la Juventus habló en su autobiografía sobre el incidente con el delantero uruguayo en el Mundial 2014, elogiando a Suárez por su malicia

Giorgio Chiellini ha dado mucho que hablar en las últimas semanas por la publicación de su autobiografía. Ahora, el diario AS ha desvelado uno de los capítulos más esperados del libro, en el que habla del mordisco de Luis Suárez en el Mundial de .

En dicho capítulo, el defensa de la Juventus elogió al delantero del Barça, afirmando que “admiro su malicia, si la perdiera, se convertiría en un delantero normal”. Además, también ha dejado claro que, en el terreno de juego, es un "hijo de puta".

Reconoce que las malicias son parte del fútbol

"Yo en el campo también soy un gran hijo de puta y estoy orgulloso de ello: las malicias son parte del fútbol, ni las llamo irregularidades”. Sobre el mordisco, considera que Suárez “se pasó con el mordisco, pero aquella fue su estrategia de contacto en la lucha, y, si puedo decirlo, también es la mía: él y yo nos parecemos y me gusta enfrentarme con delanteros así”, expresó.

Analiza todo lo que pasó durante el incidente

"El día del mordisco no había pasado nada raro. Marqué durante casi todo el partido a Cavani, otro tipo complicado con el que no nos faltó vivir nada en el campo. De repente, noté que me mordían el hombro y nada más. Se ha pasado, pero aquella es su estrategia de contacto en la lucha, y, si puedo decirlo, también es la mía: él y yo nos parecemos y me gusta enfrentarme con delanteros así", comentó.

Chiellini admite que Suárez le llamó después del mordisco

"Fue después de un par de días y no hacía falta pedirme ningún perdón", admitía el internacional por Italia.