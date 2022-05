Chicharito pone fecha para su retiro del futbol profesional

Javier Chicharito Hernández sabe que no le quedan muchos años en el futbol profesional y por ello ya medita cuando podría colgar los botines. Por primera vez, el ariete del LA Galaxy ha hablado de su retiro y ha fijado una fecha tentativa para su retiro como futbolista.

"Sí me veo retirado a un mediano plazo, sería lo más congruente que podría decir. A largo plazo, me imagino unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría", declaró el delantero mexicano durante una conferencia de prensa al hablar sobre el futuro de su carrera.

El jugador del LA Galaxy especificó también que la decisión de ponerle punto final a su trayectoria dependerá de su estado físico: "Quién sabe, tengo 33, sí me da mi cuerpo, me está respondiendo de la manera que tiene que responder, porque también soy una persona muy exigente conmigo mismo. La verdad no lo sé, pero sí me veo a mediano plazo, aunque quién quita, uno nunca sabe, acabando esta temporada me retiro", señaló.

En la actual temporada de la MLS, Chicharito ha marcado cinco goles y tiene a su equipo en tercer lugar de la Conferencia Oeste con 16 puntos, por lo que sueña con que los Galácticos regresen a los playoffs del futbol estadounidense.

Recientemente, el entrenador de la Selección mexicana, Tata Martino, reconoció el buen momento en el que se encuentra el goleador y abrió la puerta a un regreso al Tricolor, a pesar de que no es convocado desde 2019.