Chicago Bears vs New York Giants: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Chicago Bears regresan al Soldier Field el domingo por la tarde para un enfrentamiento con los New York Giants. Chicago se encuentra en el tercer lugar de la NFC Norte con un récord de 5-3, mientras que Nueva York está en el cuarto lugar de la NFC Este con una marca de 2-7.

Los Bears vieron su racha de cuatro victorias consecutivas interrumpida con una derrota de 30-16 en Baltimore, pero se recuperaron rápidamente y superaron a Cincinnati en un tiroteo 47-42 el fin de semana siguiente. Los Giants, por otro lado, han seguido cayendo. Su última caída fue en casa contra San Francisco, marcando su tercera derrota consecutiva.

Hora de inicio del partido Chicago Bears vs New York Giants

Los Bears y los Giants se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el Soldier Field de Chicago, Illinois, el domingo 9 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Chicago Bears

Los Chicago Bears llegan a la Semana 10 con impulso. Han ganado cinco de sus últimos seis partidos. Su última victoria fue un salvaje tiroteo 47-42 en Cincinnati. Caleb Williams continúa progresando, pero la ofensiva se centra en el juego terrestre.

Chicago se ha apoyado fuertemente en su ataque terrestre desde la pausa de la Semana 5 y está promediando 186 yardas por tierra por juego en ese período. La actuación destacada llegó la semana pasada cuando Kyle Monangai acumuló 176 yardas y cargó con la ofensiva en situaciones clave. Los Bears seguirán apoyándose en el juego terrestre contra una defensa de los Giants que ha tenido problemas para detener a cualquiera.

Informe de Lesiones de los Bears: RB D'Andre Swift (ingle), WR Luther Burden III (conmoción cerebral), RB Roschon Johnson (espalda), DE Dominique Robinson (tobillo), TE Cole Kmet (conmoción cerebral), cuestionables, CB Josh Blackwell (conmoción cerebral) están todos cuestionables

Getty Images

Noticias del equipo New York Giants

Los New York Giants llegan a este enfrentamiento con una racha de tres derrotas consecutivas y se sitúan en el nivel inferior de la liga tanto en DVOA ofensivo como defensivo. El mariscal de campo novato Jaxson Dart ha mostrado promesa en ocasiones, pero el equipo ha sido golpeado fuertemente por las lesiones.

Perder a Malik Nabers y Cam Skattebo por la temporada ha despojado al equipo de jugadores clave. La defensa no ha podido compensar. Los Giants han permitido 30 puntos o más en cuatro juegos consecutivos, luchando por salir del campo y dando demasiadas oportunidades de anotación a los oponentes.

Informe de Lesiones de los Giants: CB Cor'Dale Flott (conmoción cerebral), DE Chauncey Golston (cuello), S Jevon Holland (rodilla), OT Jermaine Eluemunor (pectoral), S Anthony Johnson Jr. (elegible para regresar de PUP), WR Beaux Collins (cuello), TE Daniel Bellinger (no revelado), C John Michael Schmitz Jr. (espinilla), CB Paulson Adebo (no revelado), LB Darius Muasau (tobillo) están todos cuestionables

Getty Images

Mira y transmite en vivo Bears vs Giants en los EE. UU.

El juego de Bears vs Giants en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden ver la cobertura en Fubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Pronto se darán a conocer más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Bears vs Giants en todo el mundo

Para los fans fuera de los EE. UU. que desean mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 encuentros de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Bears vs Giants

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con acceso a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy: Bears vs Giants

Jaxson Dart se ha convertido silenciosamente en uno de los mariscales de campo de fantasía más productivos desde que asumió en la Semana 4. Está como el QB3 en la puntuación general durante ese período y promedia 22.3 puntos por juego. Ha terminado dentro de los seis primeros en su posición en tres de sus últimos cuatro juegos. Este es otro enfrentamiento donde Dart debería poder mantener el ritmo y jugar dentro de la estructura.

Wan'Dale Robinson ha asumido el papel de receptor principal desde que Malik Nabers sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada. Robinson tiene un porcentaje de objetivos líder en el equipo del 26,8% en los últimos cinco juegos y ha promediado 13,3 puntos de fantasía por semana en ese lapso. Lo que más se destaca aquí es su trabajo desde el slot. Robinson ha producido el 77% de su puntuación de fantasía mientras está alineado por dentro, lo que lo convierte nuevamente en una pieza clave contra esta defensa en particular.

Caleb Williams sale de su segunda semana como el QB1 general en fantasía esta temporada después de su mejor actuación del año contra Cincinnati. Su efectividad ha estado ligada hasta ahora a la calidad del enfrentamiento. Sin embargo, esa preocupación de desarrollo puede ponerse en pausa porque la defensa de los Giants ofrece otra configuración favorable. Nueva York es uno de los únicos cinco equipos que ha permitido al menos cinco juegos de 20 o más puntos de fantasía a los mariscales de campo rivales. También han tenido dificultades para contener a mariscales de campo móviles, permitiendo que tres pasadores diferentes acumulen al menos seis puntos de fantasía solo por tierra.

Y luego está Rome Odunze. Los Bears anotaron 47 puntos y casi lograron 600 yardas de ofensiva, sin embargo, Odunze no registró una atrapada. Aún desempeñó su rol y uso normales. Simplemente fue un juego atípico. Los Giants están permitiendo la séptima mayor cantidad de puntos de fantasía a los receptores abiertos rivales. Este es un escenario ideal para recuperarse. Olvida la semana pasada. Considera a Odunze como un WR1 para este enfrentamiento.

Predicciones del Juego Bears vs Giants

Este enfrentamiento tenía el potencial de ser uno de los juegos más emocionantes en la lista, pero las pérdidas de fin de temporada de Cam Skattebo y Malik Nabers han quitado gran parte del poder ofensivo del ataque de los New York Giants. Sin esos dos jugadores claves, Jaxson Dart se queda sin el apoyo necesario para aprovechar una defensa de los Chicago Bears que ha permitido 20 touchdowns por pase y 5.1 yardas por acarreo a las ofensivas rivales. La ventaja se inclina fuertemente hacia Chicago, ya que los Giants están permitiendo 150 yardas por tierra por juego y 5.5 yardas por intento, junto con 231.1 yardas por pase y 1.7 anotaciones por pase por partido.

Los Giants han sido uno de los peores equipos de la liga en la carretera esta temporada. Tienen un registro de 0-5 fuera de casa con un margen de puntuación combinado de 109-158. Se mantuvieron en los partidos en Dallas y Denver, pero desde entonces han sufrido pérdidas de dos dígitos en Washington, Nueva Orleans, y más recientemente en Filadelfia, donde el déficit creció a 18 puntos.

Los Bears se han mostrado mucho más cómodos en su propio estadio. Después de perder su primer partido en casa 27-24 contra Minnesota, respondieron con victorias convincentes sobre Dallas (31-14) y Nueva Orleans (26-14). Se espera que Chicago se mantenga fiel a su identidad, se apoye en el juego por tierra y controle el ritmo. Todo apunta a que los Bears lograrán otra victoria en casa.

Cuotas de apuestas Bears vs Giants

Propagación

Giants +3.5 (-110)

Bears -3.5 (-110)

Línea de dinero

Giants: +154

Bears: -185

Total

48.5 (Más de -110/Menos de -110)